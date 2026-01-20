張榮發特展 分享行善初心

全球航運界巨擘、長榮集團創辦人暨總裁張榮發於1月20日辭世十周年，張榮發基金會將於今（20）日舉行「所信所行．善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」， 透過這個紀念特展，要讓大眾理解張榮發晚年投入公益的初心。

張榮發辭世十周年前夕，財團法人張榮發基金會與長榮集團昨日以別出心裁的方式進行紀念，邀來多位張榮發總裁生前伸出援手或提攜的「忘年之交」齊聚一堂，分享彼此這十年來持續受助、進而逆轉人生的真實故事。

張榮發紀念特展今日揭開序幕，將首度對外公開張榮發生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等比例蠟像，並還原呈現張榮發於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，栩栩如生。

張榮發基金會執行長鍾德美致詞表示，「我們不時會想起，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做善事。」張榮發基金會於張榮發辭世後仍持續發展、擴大公益行動範疇，基金會成立40年來已累計投入超過100億元，近十年更多達40億元。

今日登場的紀念特展，包括為台灣贏下史上首面高爾夫奧運獎牌的國手潘政琮、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生、《本心─張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任都獲邀參加開幕，除分享對張榮發一生信念與實踐的所見所思，也見證其公益精神持續發揚光大。

值得一提的是，張榮發在世時，經常提及一位「目睭嘸自由」的「阿花」、女聲樂家朱萬花。

她一出生就看不見，年輕時邊從事按摩工作邊投入歌唱表演。有一天張榮發聽到她的故事，決定找她來試唱，雖然朱萬花不是音樂科班出身，張榮發聽完後很受感動，提出幫她找聲樂老師進修、甚至送她出國留學的想法。

「沒想到總裁竟然真的安排長榮交響樂團跟我們綵排」，2008年朱萬花帶著其他身障者站上了國家音樂廳的舞台，從此展開與長榮交響樂團長達十多年的合作演出。