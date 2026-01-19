搶攻台中產後照護商機 「心月居」跨界整合藝術與名廚

看準台中人口紅利持續發酵，尤其北台中的北屯、大雅、潭子等區域，磁吸大量年輕族群與小家庭移入，產後照護需求明顯升溫，發跡於彰化的勤英事業決跨足台中，在水湳經貿園區打造頂級產後照護品牌「心月居」產後護理之家，預計本月22日正式開幕營運。

心月居最受矚目的亮點，莫過於其顛覆產業標準的「頂級餐飲計畫」。心月居打破常規，宣布與多間知名標竿餐廳跨界聯名，將奢華食尚直接送進心月居，讓每一位媽咪在修復身心的關鍵時刻，同時也能享受一場震撼味蕾的摘星之旅。

而首波合作品牌為「昭日堂」餐廳，由昭日堂董事長王啟倫與主廚團隊親自操刀。目前亦正與米其林餐廳及頂級粵菜名店洽談合作，期望為台中高端產後照護市場樹立全新標竿。

「心月居」主打結合醫護專業、藝術美學與頂級餐飲，重新定義產後照護體驗。館內由資深醫護團隊提供24小時全天候守護，並與中西醫專業團隊緊密對接；在新生兒照護方面，導入醫學中心等級的生理監測設備，確保寶寶在每一個關鍵發育階段，都能獲得最科學且即時的照護。

整體空間則以「全台最具藝術氣息的坐月子殿堂」為定位，營造兼顧身心修復與生活質感的產後環境。

彰化鹿港發跡的勤英事業，深耕彰化地區逾40年，由黃奇勤醫師與陳美英女士共同創辦，長年以醫療體系為核心，逐步發展出涵蓋產後照護、托嬰、幼教、補教與長照等十餘項事業版圖，旗下事業包括普林斯頓幼兒園、堉惠幼兒園、愛美語國際、英喬文理補習班、斯賓森學苑、勤英護理之家、良成護理之家、祥安馨日間照顧中心等。

去年9月，勤英事業進軍台中市場，選址水湳經貿園區的中清路旁，成立心月居產後護理之家，引進醫學中心等級的專業照護模式，在少子化趨勢下，鎖定高端、精緻化的產後照護市場。

勤英事業董事長黃振豪指出，心月居將藝術美學視為產後心理修復的重要一環，特別邀請藝術家曾榮泰，為「心月居」量身創作專屬藝術畫作《春夜喜雨》。22日開幕當天，曾榮泰將到場分享創作理念，透過藝術的生命力，陪伴媽咪與寶寶展開一段溫柔且安心的修復旅程，為心月居正式揭開序幕。

坐落於台中水湳特區的心月居，規劃37間房間，窗外可眺望中央公園綠意，並鄰近由普立茲克建築獎得主設計的「綠美圖」，讓產後休養伴隨著自然呼吸，遠離喧囂。

心月居不僅是一處專業產後照護機構，更宛如一座將名家藝術融入日常的私人藝廊。館內長廊陳設多件兼顧色彩心理學與情緒療癒的藝術作品，協助產後媽媽舒緩焦慮、釋放壓力，讓坐月子從封閉式休養，轉化為一場感官與心靈並進的修復旅程。

黃振豪表示，心月居具備三大核心特色。第一是「醫護級專業服務」，由資深醫護團隊24小時進駐，提供精準且具溫度的照護服務；第二是「聯名饗宴計畫」，攜手知名餐廳跨界合作，讓每日月子餐成為產後期間的重要期待。

第三則是「智慧感控安全系統」，針對育嬰環境導入高規格門禁與即時監測，為母嬰健康築起最嚴密的安全防線。

其中，最受矚目的亮點，莫過於顛覆傳統產後餐飲想像的「頂級餐飲計畫」。心月居依產後女性生理需求，設計「低鹽、高營養、極致美味」的客製化月子餐，每一道料理皆結合名店主廚的招牌烹飪技法，將補氣養身的傳統食材，轉化為兼具美感與風味的感官盛宴，讓30天的坐月子，化身為一場高端美食饗宴。