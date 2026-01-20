三圓擬處分北市不動產

三圓建設（4416）昨（19）日公告多項重大訊息，包括關係人山圓建設遭銀行強制執行；董事會通過辦理對策略股東的私募普通股；擬處分台北市信義279社區不動產，以因應未來營運及財務需求。公告3月6日召開股東臨時會，表決辦理私募等相關議案。

針對強制執行的公告，安泰銀行則表示，僅向法院針對山圓建設聲請假扣押，並未強制執行，不理解為何三圓會如此公告。

山圓建設在2025年12月26日應付未付5,126萬元，遭安泰銀行求償授信總金額14.01億元，因1月5日到期前尚未清償，遭安泰銀行強制執行。公司昨日表示，該事件對三圓財務及業務並無影響，目前正與銀行進行協商。

三圓董事會昨日決議辦理私募普通股，將自股東臨時會決議日起一年內，分四次辦理，總計不超過7,000萬股。

三圓表示，私募資金用途將用於充實營運資金、改善財務結構或支應未來發展所需資金，希望應募人條件為公司所需之供應商，或相關客戶，或是可改善公司財務結構之策略性投資人。

為積極改善財務狀況，三圓擬處分台北市信義279社區之不動產案，位於大安區仁愛段三小段，三圓持有基地面積約111.7957坪，建物面積約925.6598坪，合計總價約6.1億元，交易對象為泉金公司，預計處分利益約3.5億元，將用以充實營運資金。