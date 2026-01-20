快訊

小7推一杯2,000元咖啡

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

超商四雄搶攻千億咖啡「黑金」商機，統一超（2912）瞄準頂級咖啡市場，昨（19）日宣布推出價格達2,000元的手沖咖啡，打破自家先前推出的單杯咖啡手沖價800元紀錄，再創超商咖啡最高價。統一超表示，這是為了突破超商低價、便利的印象。

四大超商業者中，統一超最早導入現煮咖啡機，2004年CITY CAFE開賣，2024年CITY全品項營業額已超過180億元，再創新高；以大杯美式咖啡每杯45元計算，一年賣破四億杯。全家Let's Café全年銷量突破2億杯，再以三策略搶市；萊爾富年銷售量突破400萬杯，每年拚雙位數成長。

統一超以限定門市開賣特色精品咖啡豆，推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」手沖價2,000元，一舉突破超商咖啡價格天花板，也引發精品咖啡迷討論話題。

全家攜手咖啡大廠UCC升級經典咖啡系列，以三大策略「產區配豆調整、雙群烘豆工法、機台萃液優化」強化口味，全家咖啡品牌Let's Café也將於全台逾4,400間店舖開賣阿里山極選綜合咖啡，搶攻高端咖啡市場。

萊爾富看重咖啡成為便利店吸客利器，2024年4月起，投入上億元對旗下咖啡 Hi café進行有史以來最大幅度升級改造，年銷售量已突破400萬杯，2025年Hi café營收達雙位數成長，2026年目標再提升20%。

OKmart自2011年開賣現煮咖啡「OK CAFE」，超過六成消費者購買美式或拿鐵，也透過節慶促銷、製造話題，持續搶攻外帶咖啡市場。

