和泰車導入豪華車款 全力搶市

台灣車市2025年受到關稅與貨物稅調降議題影響，多家車廠陷入新車「空窗期」，整體車市規模縮減。

和泰車（2207）昨（19）日表示，在關稅政策明朗、消費信心回溫，以及許多品牌新車款競出等三大因素帶動，今年市場可望優於去年，和泰也導入豪華品牌RZ、IS、ES等新車，全力搶攻車市，目標28,500台。

和泰車搶攻新年市場，一開年就推出RAV4大改款，成為年度的重磅產品，立下銷售目標三萬輛。

除了房車市場之外，和泰車布局商用車與豪華車，掌握回溫契機，以完整的品牌布局，強化商品導入、服務品質與顧客體驗，為消費者提供多元車輛選擇。

和泰商用車部分，2025年的3.49噸以上商用車市場登錄台數為6,611台，市占率高達37.6%，連續五年蟬聯商用車總市場冠軍。看好2026年商用車市場需求可望回到穩定水平，主力5噸車需求持續成長，加上HINO 500系與700系供應充足，受惠於和泰車體自動化產線的導入，和泰商用車今年以7,000輛為年度目標，持續強化商品策略及服務體系，穩健推動成長。