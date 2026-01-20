快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

和泰車導入豪華車款 全力搶市

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台灣車市2025年受到關稅與貨物稅調降議題影響，多家車廠陷入新車「空窗期」，整體車市規模縮減。

和泰車（2207）昨（19）日表示，在關稅政策明朗、消費信心回溫，以及許多品牌新車款競出等三大因素帶動，今年市場可望優於去年，和泰也導入豪華品牌RZ、IS、ES等新車，全力搶攻車市，目標28,500台。

和泰車搶攻新年市場，一開年就推出RAV4大改款，成為年度的重磅產品，立下銷售目標三萬輛。

除了房車市場之外，和泰車布局商用車與豪華車，掌握回溫契機，以完整的品牌布局，強化商品導入、服務品質與顧客體驗，為消費者提供多元車輛選擇。

和泰商用車部分，2025年的3.49噸以上商用車市場登錄台數為6,611台，市占率高達37.6%，連續五年蟬聯商用車總市場冠軍。看好2026年商用車市場需求可望回到穩定水平，主力5噸車需求持續成長，加上HINO 500系與700系供應充足，受惠於和泰車體自動化產線的導入，和泰商用車今年以7,000輛為年度目標，持續強化商品策略及服務體系，穩健推動成長。

車市 市場 和泰車

延伸閱讀

和泰汽車2026年度展望 總市場上看44萬台 三品牌銷售佈局全面啟動

今年車市回暖 和泰車估：全年上看44萬台

和泰車總座看車市 一定比去年好

「HINO五連霸，平安同行」啟動 以光明祈福、順行守護與潮派行動車，守護每一段行程

相關新聞

1杯2千元 超商搶攻頂級咖啡商機

超商搶攻咖啡商機，7-ELEVEN宣布推出一杯兩千元的手沖咖啡，瞄準頂級黑金市場，不但進一步推高超商咖啡的價格天花板，也...

和泰：今年車市上看44萬輛 去年市占率38.6% 攀16年新高

龍頭車廠和泰車昨（19）日發表2026年全年車市預期，全球景氣逐步回穩，加上台灣經濟在半導體與人工智慧（AI）應用強勁需...

和泰車導入豪華車款 全力搶市

台灣車市2025年受到關稅與貨物稅調降議題影響，多家車廠陷入新車「空窗期」，整體車市規模縮減。

上市櫃協會東方領袖講座／永續能源基金會董座簡又新：ESG 驅動台灣競爭力

上市櫃公司協會日前舉辦東方領袖講座，中華民國無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，2026年將有三支箭影響...

小7推一杯2,000元咖啡

超商四雄搶攻千億咖啡「黑金」商機，統一超瞄準頂級咖啡市場，昨（19）日宣布推出價格達2,000元的手沖咖啡，打破自家先前...

三圓擬處分北市不動產

三圓建設昨（19）日公告多項重大訊息，包括關係人山圓建設遭銀行強制執行；董事會通過辦理對策略股東的私募普通股；擬處分台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。