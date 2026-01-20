和泰：今年車市上看44萬輛 去年市占率38.6% 攀16年新高

龍頭車廠和泰車（2207）昨（19）日發表2026年全年車市預期，全球景氣逐步回穩，加上台灣經濟在半導體與人工智慧（AI）應用強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟將呈溫和增長。看好補助政策延續與需求回補的雙重推動下，今年車市可望上看44萬輛，較去年增加2.6萬輛，年增約6.2%。

和泰車也公布旗下三大品牌TOYOTA、Lexus及HINO 2025年銷售逾16萬台，市占率38.6%再創16年新高，今年三品牌挑戰銷售目標合計16.5萬輛，市占率預估為37.5%。

和泰車指出，今年是相對樂觀的年度，整體汽車銷售量預估44萬輛，與2023年的47.7萬輛比，可能減少逾3萬輛，但和泰車三大品牌銷售目標16.5萬輛，僅較2023年的16.6萬輛少1,000台，對旗下車款的商品力相當樂觀。

和泰車指出，2025年全球貿易政策變動，車市走勢雖有起伏，但受惠於政府新購車貨物稅減免、延長汰舊換新補助與年底促銷帶動，全年總市場仍達41萬4,436台，展現穩健韌性。看好今年全球景氣回穩，台灣整體經濟預期溫和成長，補助政策與需求回補帶動車市優於去年、預估市場將達44萬輛。

和泰車三品牌TOYOTA、Lexus及HINO在2025年合計登錄輛數16萬146台，市占率躍升至38.6%，創下近16年來最佳表現，蟬聯24年台灣車市冠軍；2026年三品牌挑戰目標合計16.5萬輛，市占率預估為37.5%。

和泰車說明，TOYOTA 2025年登錄12萬4,907台，市占率達30.1%，寫下近12年最佳成績，不僅持續蟬聯市場龍頭，更一舉奪下國產車與進口車雙料銷售冠軍。旗下品牌COROLLA CROSS、RAV4、TOWN ACE、YARiS CROSS四款車位居總市場前五大量販車型，展現品牌在各價格級距的全面競爭力。

和泰車認為，2026年車市預期逐步回溫，多款重點新車將陸續上市，市場高度關注的大改款RAV4已於1月13日正式上市，預估元月接單破萬台，成為推升年度買氣的重要動能。TOYOTA 2026年度銷售目標將挑戰13萬台，並致力創新行銷策略與提升服務體驗，持續引領台灣車市發展。