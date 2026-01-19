智慧經營／德運建設董事長林財于誠信務實 擴大都更版圖

台北進入大都更時代，各大建商積極搶攻，其中德運建設近年因拿下多筆北市精華地段都更案，受到市場矚目，德運建設董事長林財于以「誠信」作為經營理念，獲得地主信任，也一步步擴大公司的都更版圖。

林財于入行超過半世紀，從沒有房仲的年代一步步走到今天。「我一開始就是賣房子。」林財于說，民國61年，台灣尚未有制度化的不動產仲介，自己每天騎著車看街上貼的紅紙條，哪裡有房子要賣，就主動去幫忙。「那時候沒有想太多，就是幫朋友，其實也是幫自己。」

無師自通 邊做邊學

之後林財于轉入土地開發，第一塊土地就在大安路，對林財于而言，房地產不是投機，而是一門必須「無師自通、邊做邊學」的專業。一路開發土地到民國69年，累積了豐富經驗，也奠定了他日後創業的基礎。

民國75年，因原本合夥的股東移民海外，他正式成立德運建設，推出第一個代表作「台大莎士比亞廣場」，林財于表示，所有產品都要以自己要住的標準來規劃，「如果我自己不能接受，我就不會賣給客戶，自己都說不過去。」也因此，德運從不做極小坪數產品，寧可少做，也要把品質做到位。

在土地整合與開發過程中，林財于始終站在第一線，大大小小的會議都親自與地主談。「能做到的才講，不能做到的，一開始就不要承諾」。

林財于說，開發不只是價格問題，更牽涉專業、信任與長期價值，自己的做法是，先誠實說明可行性，再邀地主實地參觀德運過去的案子，透過集思廣益，讓地主親眼看見品質，自然提高合作成功率。

頂尖合作 堅持口碑

在產品規劃上，林財于幾乎「只找最好的」。建築師、室內設計、景觀、燈光，都堅持與最優秀、最有名望的團隊合作。「只要設計規劃對了，產品就不會差，方向正確，努力才有意義。」

在經營之路上，林財于也曾遇到低谷，他表示，人生與商場幾乎不可能不遇到困難，重點不是避開，而是要勇於面對，人生遇到困境時，要勇於面對。「在我的人生沒有不能解決的事 情，只要有誠意勇於主動面對它、接受它、處理它、放下它， 凡事都可以迎刃而解，經營企業也是一樣的理念，唯有這樣，企業才能走得長久。

對於未來，林財于的願景既務實又帶著使命感。他表示，台北市老舊房屋太多，沒電梯、沒車位，年紀大了很辛苦。」他期許，未來能拆更多老屋，改善城市居住品質，「只要還能做，我就會一直做下去，哪天老天說時間到了，我才會停。」

林財于表示，房市大環境景氣無法掌控，但可以調整的是自己，經營要穩、要踏實，不追求短期暴利，而是長期不敗，而在都更之路上，更是要秉著誠信原則，幫助地主，也是幫助到自己。