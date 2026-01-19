快訊

商業興觀點／AI生成影片技術 三點注意

經濟日報／ 江欣諭（商研院研究員）

人工智慧的進步正改寫影像創作方式，從AI繪圖到語音合成，如今只需輸入一句文字描述，就能自動生成高解析度、肉眼難以辨識真偽的影片，如OpenAI的Sora、Runway Gen-2、Pika Labs等平台，利用多模態模型理解語意、運鏡與動態邏輯，生成的內容幾乎可替代真實拍攝的影片。

根據Global Market Insights的報告，2022年文字生成影片（Text-to-Video AI）市場價值約為1.2億美元，預估至2032年將大幅成長至20億美元，顯示這項技術在未來有極大的發展潛力。

AI生成影片所帶來的衝擊在於「製作門檻降低」與「真實性危機」的挑戰。過去一支影片可能須耗費數日拍攝、取景、剪輯與後製，現在僅須幾分鐘並且一人作業即可完成，許多企業品牌已開始利用AI生成宣傳短片，學校的教師也能利用AI工具快速製作教學影片。

然而，隨著這項技術逐漸發展成熟，部分職缺恐將被這項技術取代，影視產業的生態也隨之重組，導演、動畫師、演員等角色將被重新定義，未來的影像製作，將從「拍攝」轉向「設計」，人才需要懂得善用工具與AI共同合作。

關於第二點真實性危機，如2024年美國選舉前夕，有人利用AI模擬候選人拜登的聲音，產製影片並藉此到處向選民散布假消息。

歐美近年也積極研擬相關法規，如歐盟於2024年發布《人工智慧法案》（AI Act），內容包含人工智慧生成的內容須註明來源。

美國則由加州率先推動相關AI法案，要求平台提供AI影音內容檢測工具和浮水印功能；而台灣也於今年8月通過「人工智慧基本法」草案，其中也提及人工智慧之產出應做適當資訊揭露或標記，由此看出各國政府在此浪潮下，建立明確的法律規範與標記制度已是不可否認的趨勢。

面對上述挑戰，筆者提出以下三點建議：

一、對企業與品牌：對於AI生成之內容嚴格標示，如浮水印、生成內容標記與內部稽核機制，以誠信獲取大眾信任。

二、對創作者：主動學習AI生成影片工具與影像敘事思維，從「製作者」轉型為「創意設計師」，強化人機協作能力。

三、對教育與社會：推動全民媒體識讀教育，尤其針對老年或弱勢族群，讓每個人都能理解技術、辨識真偽，以防止遭受詐騙或誤導。

綜上，AI生成影片技術既帶來影像生產方式的革新，也伴隨倫理與治理挑戰。影像作為具高度說服力的媒介，其真實性一旦動搖，不僅影響產業生態，更牽動公共信任與民主治理基礎。

因此，未來發展不應僅著重技術進步，更需建構以「透明、責任與公民素養」為核心的規範機制。唯有透過產業自律、政府監管與教育素養推廣，才能在創新與風險間取得平衡，使此技術成為社會發展助力，而非信任侵蝕的來源。

AI 人工智慧

