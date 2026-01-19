從寓言學管理／績效管理 先設定目標

話說，1952年，太平洋濃霧瀰漫。費羅倫絲‧查德威克挑戰橫渡加州海岸。奮戰15小時後，體力幾乎耗盡。她抬頭望去，眼前一片濃霧，什麼也看不見。母親說：「快到了。」查德威克搖頭：「我看不到海岸，我不行了。」她上小艇後，才發現離岸僅半英里。事後，她說：「我不是因疲勞或寒冷而放棄，是因看不見目標。」（網路故事）

這句話，揭開了人性在目標管理上的真相：人不是輸給困難，而是輸給看不見的終點。

討論績效管理，須先定義「績效」。實務上，績效的本質，正如同查德威克的挑戰：績效是目標達成的程度。沒有目標，就無法判斷績效；就像在濃霧中游泳，再努力，也不知自己距離成功有多遠。

我常在課程中用一個簡單的例子提醒主管們：

假設你是跳高教練，選手去年成績是一米六。若今年跳到一米六三，績效如何？學員說「有進步」；一米六五？學員說「不錯」；一米六八？學員說「非常好」。但這些績效評價，其實毫無意義，因為，沒有設定目標。

只有當你設定了「今年的目標是一米六五」，結果是一米六三，就是「未達標」；一米六五是「達標」；一米六八是「超標」。績效之所以能被衡量與具意義，是因為存在預設目標。

許多團隊在績效管理中的困境，不在於考核工具或制度，而在「霧中的管理」。

當部屬問：「我的目標是什麼？」主管答：「你盡力就好。」這樣的模糊混沌，正如在濃霧中看不見海岸，讓人無法定位。員工若看不見「成功的樣貌」，自然難以堅持到底。

因此，績效管理的第一步，永遠是「設目標」，接下來，才能持續追蹤，以求縮短距離，最終，達成目標。

一個好主管，會讓部屬清楚知道目前的位置、與目標的差距，以及前進的方向。就像爬山時，若登山者知道「離山頂還有500公尺」，就會產生具體的行動策略，調整呼吸、分配體力、堅持到底。而若只是模糊地被鼓勵「快到了」，反而容易耗盡心志，在看不到終點的焦慮中放棄。

在績效的日常管理裡，主管若只會喊「快到了」，部屬往往會懷疑方向是否正確；但若能說出「還剩半英里」，團隊反而會燃起鬥志。因為清楚的距離，能轉化成堅持的力量，以及具體的行動。

抽象的鼓勵像麻醉，短暫有效；具體的目標如地圖，能引領人走完全程。因為「快到了」這句話雖然安慰人心，卻無法產生持續的動力。真正能激勵人前進的，是「還剩半英里」這樣明確可見的距離。

在人生與職場中，疲憊與寒冷都不可怕，最可怕的是「看不見目標」。人之所以會恐慌、焦慮，最終放棄，往往是因對前方的不確定感，對未來沒有盼望。沒有目標，就無所謂方向；沒有方向，再多努力也只是原地打轉。沒有目標的努力，就像在迷霧中游泳，辛苦卻無從抵達。

目標設定的意義，在於它讓努力有方向、讓進步可衡量、讓成功有跡可循。而讓部屬看得見目標，就是給予他們穿越濃霧的方向感。看得見目標的堅持，才能讓人從迷霧之海，抵達成功的彼岸。

當霧起時，不妨問問自己：你的團隊，能否「看見海岸」？成功，或許就藏在那半英里的堅持之中。