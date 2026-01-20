上市櫃協會東方領袖講座／永續能源基金會董座簡又新：ESG 驅動台灣競爭力

上市櫃公司協會日前舉辦東方領袖講座，中華民國無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，2026年將有三支箭影響企業，包含碳費收費、繳交人權報告、接軌永續揭露準則。

簡又新以「2026年台灣企業永續的挑戰與機會」為題發表演說。他表示，台灣正走向一個新時代，人均國內生產毛額（GDP）有望突破4萬美元，超越日本與南韓。美國總統川普回歸與地緣政治動盪時代，企業生存關鍵是「韌性」，ESG不只是合規，也為創造新的價值與競爭力。台灣在未來十年，將擁有極佳機會。

簡又新表示，過去一年永續領域變化很大，但展望未來一年變化將會更多。這些變革與大家息息相關，在變化如此快速的時代，掌握趨勢便能穩健前行。

簡又新回想2007年，新光醫院董事長吳東進看到紀錄片《不願面對的真相》，深受氣候變遷議題震撼，於是捐贈1億元成立台灣永續能源研究基金會，早期推動永續非常辛苦，如今基金會規模已達60餘人。

簡又新談到，去年對永續發展來說是「逆風之年」，除了天災，更劇烈的變化來自政治，川普是改變全球格局的重要變數。川普不相信氣候變遷，美國很可能因此再度退出《巴黎協定》，並撤銷許多DEI（多元、平等與共融）相關政策。 川普正在改變美國政治結構，也影響世界。

簡又新說，1990年代，歐盟GDP占全球25％，如今已降至14％。過去歐洲的安逸日子建立在三根支柱：能源靠俄羅斯、市場靠中國大陸、國防靠美國。然而，歐洲人開始覺醒，意識到美國安全保障並非永恆；俄烏戰爭切斷了廉價能源；大陸的技術進步（如電動車、光電）更讓歐洲製造業倍感壓力。

他認為，歐洲現在反而面臨嚴重邊緣化危機，在維持既有ESG框架同時，提出「新ESG」概念：E （Energy）是能源安全，S （Security）是國安與資安，G （Geopolitical）是地緣政治下的供應鏈重組。

簡又新表示，回到台灣的狀況，近期美國海關扣留台灣公司產品，理由是違反人權，台灣須多加留意國際法規針對「強迫勞動」與供應鏈透明度之處。移工問題若不符合國際標準，產品就難以外銷。歐盟《企業永續盡職調查指令》（CSDDD）即將實施，對所有上市公司都是嚴峻挑戰。

不過簡又新也認為，儘管國際變局多，但台灣表現令人佩服。道瓊永續指數（DJSI）台灣有34家公司入選，僅次於美國與日本。台灣企業永續獎（TCSA）去年超過1,000家，參獎公司總營業額占台灣GDP的85%。代表台灣大企業已將ESG內化為競爭力。

展望未來，簡又新表示要留意三件事。第一，今年進入碳費收費準備期，初期雖折扣多，但目標2030年提升至每噸1,500元以上，企業須提早布局。第二，資本額50億以上的公司將被要求繳交人權報告，直接關乎產品能否進入國際市場。第三，國際會計準則已將氣候變遷納入財報披露範圍，永續報告將與財報並重。