三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

三圓（4416）近期風波不斷，19日接連公告多項重大訊息，包括說明關係人山圓建設遭銀行強制執行事宜，同時，董事會亦通過辦理私募普通股案，以及擬處分台北市信義279社區之不動產案，以因應未來營運及財務需求。另，公司將於3月6日召開股東臨時會。

三圓表示，山圓建設因2025年12月26日應付未付5,126萬元，遭銀行求償授信總金額14.01億元，直至1月5日到期前尚未清償，逕而遭安泰銀行強制執行，該事件對三圓財務及業務並無影響，目前正與銀行進行協商中。

在資本規劃方面，三圓表示，董事會決議辦理私募普通股，私募普通股發行總額度以不超過7,000萬股為上限，並自股東臨時會決議日起一年內，分四次辦理，每次預計發行1,750萬股，實際辦理時得視情況合併發行，但合計發行股數仍以7,000萬股為限。私募價格將不低於參考價格的八成，實際定價日與發行價格將授權董事會依規定及洽特定人情形決定。

三圓表示，私募資金用途將用於充實營運資金、改善財務結構或支應未來發展所需資金。

此外，三圓亦公告，擬參與新北市汐止區中正段1696、1811地號之合建分售案，契約相對人為山圓建設及地主王光祥，營建成本每坪以35.4萬元(內含管銷成本)計算，總金額約7,615萬元，三圓表示，該案將投資興建集合住宅，供出售出租使用，以增加營業收入。

在資產處分方面，三圓表示，擬處分台北市信義279社區之不動產案，該案為大安區仁愛段三小段449地號土地，持分為3,681/10,000，基地面積約111.7957坪，建物面積約925.6598坪，合計總價約6.1億元，交易對象為泉金股份有限公司，預計處分利益約3.5億元，處分目的為提升不動產效益及充實營運資金。