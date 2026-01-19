張榮發辭世十周年：所信所行 善不止息

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
張榮發辭世十周年，長榮集團舉辦紀念特展，強調公益要做的更深、更好。（記者邱馨儀／攝影）
張榮發辭世十周年，長榮集團舉辦紀念特展，強調公益要做的更深、更好。（記者邱馨儀／攝影）

長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年前夕，財團法人張榮發基金會與長榮集團以別出心裁的方式紀念，19日邀來多位張榮發總裁生前伸出援手或提攜的「忘年之交」齊聚一堂，分享彼此這10年來持續受助、進而逆轉人生的真實故事，所有人真情流露，盼將曾被扶持的力量回饋給更多需要的人，更呼應現場播放張總裁的生前談話「有一天我若不在了，你們(公益慈善)要繼續做下去！」

在這群人現身說法與見證下，同時也為20日開展的「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁 辭世十周年紀念特展」揭開序幕，並首度對外公開張總裁生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等比例蠟像，還原呈現張總裁於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，栩栩如生。

張總裁晚年全心投入公益，心心念念的是行善的傳承。張榮發基金會執行長鍾德美致詞時表示：「我們不時會想起，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做善事。」

張榮發基金會10年來承接其遺志，於張榮發辭世後仍持續發展、擴大公益行動範疇，基金會成立40年來已累計投入超過100億元，近10年更多達40億元。

本次基金會於張榮發辭世10周年之際舉辦紀念特展，讓大眾理解張榮發的初心，並持續推動善的循環，促進社會和諧。包括為台灣贏下史上首面高爾夫奧運獎牌的國手潘政琮、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生、《本心—張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任都獲邀參加開幕，除分享對張總裁一生信念與實踐的所見所思，也見證其公益精神持續發揚光大。

張榮發 長榮集團 公益

