快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

國旅產值衝破5,158億元創新高 觀光署估2026能維持2億旅次以上水準

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
觀光署公布「來台旅客消費及動向調查報告」，2024年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高。圖為阿里山小火車。圖／聯合報系資料照片
觀光署公布「來台旅客消費及動向調查報告」，2024年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高。圖為阿里山小火車。圖／聯合報系資料照片

國旅持續升溫，根據觀光署調查顯示，2025年前三季國內旅遊總次數已達1.86億旅次，年增12.57%。即使部分時段受到天候因素影響交通與景點營運，整體旅遊需求仍維持雙位數成長，顯示國旅正逐步走向更平均、全年分散的發展型態。同時也預估國旅總次數有機會在2026年維持於2億旅次以上的水準。

觀光署19日公布「來台旅客消費及動向調查報告」，據統計，2024年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的2019年成長超過3成，顯示國內旅遊的消費力道仍持續累積。

若從出遊次數來看，變化同樣明顯。2024年國內旅遊達2億2,203萬旅次，較2019年增加31.36%。這代表國人並非減少出遊，而是調整了出遊節奏。相較過去集中於連續假期、一次安排多天行程的模式，近年更多人選擇利用周末或短假期進行短程旅行，「短時、多次」的微旅行逐漸成為生活的一部分。

觀光署指出，這樣的轉變，也讓旅遊人潮不再高度集中於少數時段與指標景點，而是分散至城市街區、生活型場域與不同區域。從單一地點觀察，可能會感覺人潮有時明顯、有時冷清，但整體來看，出遊頻率與消費規模，仍在不同時間點持續累積。

不過，觀光署也透露，這股國旅動能並未止步於2024年，從目前已掌握的期別數據顯示，2025年前三季國內旅遊總次數已達1.86億旅次，較2024年同期成長12.57%。即使部分時段受到天候因素影響交通與景點營運，整體旅遊需求仍維持雙位數成長，顯示國旅正逐步走向更平均、全年分散的發展型態。

至於民眾最有感的住宿價格，從全年平均數據觀察，情況並非全面走高，2024年旅館業(含觀光旅館及民宿)平均房價為2,960元，較前一年少35元，2025年1-9月平均房價為2,954元，較前一年全年少6元；民宿平均房價為2,405元，較前一年少104元，2025年上半年，民宿平均房價為2,442元，與前一年同期少39元。整體來看，旅宿價格呈現因地區、時段與房型而異的分布狀況，連假期間或熱門區域的高價房型，較容易放大民眾對價格偏高的感受，與平日淡季或全年平均情形並不完全相同。

觀光署認為，整體而言，隨著旅遊型態朝向更頻繁、分散的方向發展，國內旅遊正逐步從過去以單一人潮或特定景點判斷表現的方式，轉向以出遊頻率、消費結構與產值累積作為觀察核心。

觀光署說，從2024年國旅產值與旅次雙雙創高，到2025年最新數據所呈現的延續動能，可以看出國旅市場已逐漸形成穩定的基本盤。若以近年旅次規模與出遊行為變化推估，國旅總次數有機會在2026年維持於2億旅次以上的水準，並透過持續優化旅客體驗與服務品質，支撐國內觀光產業的長期穩定發展。

旅遊 觀光

延伸閱讀

春節連假訂房率 嘉市苗栗台南暫居前3名

去墾丁不如去沖繩？網揭國旅「隱形成本」：測速叫整路、還要當盤子

還沒出國先被搞瘋！他列一堆準備事項怨「有夠煩」 網吐槽：乾脆國旅

國旅還玩得起？阿里山賓館新房價「一晚1.5萬起跳」 網炸鍋：下一個墾丁

相關新聞

張榮發辭世十周年 長榮集團以特展方式紀念

全球航運界巨擘、長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年前夕，財團法人張榮發基金會與長榮集團以別出心裁的方式紀念，19日邀...

國旅產值衝破5,158億元創新高 觀光署估2026能維持2億旅次以上水準

國旅持續升溫，根據觀光署調查顯示，2025年前三季國內旅遊總次數已達1.86億旅次，年增12.57%。即使部分時段受到天...

年前裝修旺季到 信義居家：更換地板高CP值

正式進入農曆年前的裝修旺季，信義居家觀察，更換木地板近年成為快速改造居家的輕裝修熱門選項，施工時間較為精簡，卻能明顯翻轉...

10大人口淨遷徙熱區、淡水近8千人奪冠 但七成房價下跌這區最慘

人口流向一向被視為房市發展的先行指標，根據內政部戶政司最新統計資料顯示，2025年全國淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市...

和泰汽車2026年總市場上看44萬台 三品牌全面啟動

景氣回穩與政策延續帶動買氣，2026年總市場預估上看44萬台；TOYOTA 2026年新車陸續登場挑戰13萬台目標；LE...

老旅社將變新大樓？ 桃園建商砸10億元買八德老摩鐵

近年建商購地不易，轉向買下摩鐵！實價揭露，桃園市八德區東勇街的松雨汽車旅館，在2025年以約10.9億元成交，由建設公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。