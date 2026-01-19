房仲：2025年淡水人口淨遷徙居冠 房價年漲幅4.3%

中信房屋表示，人口流向一向被視為房市發展的先行指標，根據內政部戶政司最新統計資料顯示，2025年全台淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市淡水區7996人居冠，房價年漲幅4.3%。

中信房屋今天透過新聞稿指出，淨遷徙前10名行政區集中在新北市、桃園市與台中市；1至10名分別為新北市淡水區、台中市北屯區、桃園市中壢區、桃園市龜山區、桃園市桃園區、台中市梧棲區、新北市汐止區、新北市林口區、台中市太平區、新北市土城區。

中信房屋表示，儘管人口持續移入，但在房市降溫的環境下，全台前10大人口遷移熱區中有7成區域房價呈現微幅修正。依據實價登錄資料顯示，以上區域中僅淡水區、汐止區及梧棲區的平均房價微幅上揚，年漲幅約落在2.1%至4.5%之間，其餘7個行政區則出現1.3%至10.5%的跌幅。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年人口淨遷徙熱區多集中在「房價仍具可負擔性，且具備軌道建設或重大開發題材」的行政區。以淨遷入人口數最多的淡水來看，目前房價普遍仍落在3字頭上下，相較於台北市動輒7至8字頭、甚至破新台幣百萬元單價，價格優勢顯著。

莊思敏表示，在淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路的建設規劃下，淡水交通壅塞問題將得到改善，近年磁吸不少有預算考量「脫北族」入住。未來隨著北投士林科學園區及輝達發展布局，淡水有望承接科技新貴與相關從業人員的外溢居住需求，後市發展值得期待。

此外，在這次統計中，淨遷徙人口數排行第9名的台中市太平區，房價年跌幅為10.5%，為跌幅最多的人口淨遷徙熱區。中信房屋太平家誠加盟店店長林可晴表示，太平區受惠於74號快速道路、新光重劃區、捷運藍線延伸等利多題材加持，過去吸引建商進駐推案；但近一年全台房市降溫，市場交易量大幅萎縮，買方不再追高，賣方價格也逐漸回歸理性，導致平均房價出現回落。