咖啡豆價高檔 統一超拉開價格帶推2000元精品咖啡

中央社／ 台北19日電

國際咖啡價格大漲，統一超瞄準頂級黑金市場，宣布精品咖啡品牌「不可思議咖啡館」，將於21日推出一杯手沖價新台幣2000元的阿里山豆御香藝伎咖啡，打破統一超在2023年推出，單杯手沖價800元的阿里山豆藝伎咖啡的紀錄，創下超商咖啡最高價。

統一超今天透過新聞稿表示，7-ELEVEN於2018年創精品咖啡品牌不可思議咖啡館，並自2019年起持續進行本土咖啡豆經營，透過專業性、故事性與標準性塑造品牌差異；統一超向中央社記者表示，目前全台有21家店，以店中店形式經營。

統一超指出，不可思議咖啡館今年為第5年推出「阿里山咖啡季」，於限定門市限量開賣極微批次，其中「阿里山豆御香藝伎咖啡」再次打破超商咖啡價格天花板，每杯手沖價2000元，限定於5家門市販售。

2025年國際咖啡豆價格狂漲，外界關注統一超CITYCAFE是否會調漲售價，統一超董事長羅智先日前表示，已不期待咖啡豆價回落，但調漲價格恐會有負面效應，並牽動相關供應鏈，不傾向輕易變動價格。

有超商加盟主私下表示，統一超這次透過限量與高單價精品咖啡，刻意拉開產品價格帶，在原物料成本高檔之際，有助於在不調整主力咖啡CITY CAFE價格的情況下，增加產品組合彈性。

相較統一超推超高價格的精品咖啡，全家今天向中央社記者表示，看好消費者對高品質、高CP值的咖啡需求持續提升，自有品牌咖啡攜手合作夥伴UCC，將於21日全台逾4400間店舖，開賣結合阿里山莊園豆、搭配巴西與哥倫比亞咖啡豆的新款咖啡飲品，美式與拿鐵售價皆在百元以下。

咖啡館 阿里山 統一超

