街口投信：需求與庫存雙利多 銅市投資吸引力升溫

街口投信分析，根據SMM報導，中國大陸在2025年12月份的銅箔產業開工率連續第八個月成長，並創下年度新高，銅箔產業成品庫存/產出比率，較前一個月上升0.25%，而原物料庫存比率則較上一季下降0.55%。銅箔整體出貨量較上一季成長3.59%，其中，在動力電池方面，持續維持高需求的態勢，儲能領域也保持強勁的表現，電子電路銅箔需求同樣偏向樂觀，海外訂單增加。

報導指出，預計2026年1月銅箔產業整體開工率將維持上升趨勢，進一步攀升至88.72%。從終端用戶需求來看，今年1月開始，受到春節假期臨近的影響，動力電池生產計畫開始出現季節性回落，但整體降幅相對溫和。然而，電池製造商本身庫存水準過低，需要補貨。儲能方面，下游預期淡季需求將強於往年，國內外訂單預計均樂觀成長。整體而言，下游企業在春節前有原料儲備需求，將支撐銅箔需求。

根據CHOICE INDIA.com報導，隨著結構性供應缺口的擴大、能源轉型帶來的加速需求及中國大陸基礎建設的重啟，2026年可能成為銅價關鍵的一年。加上在美國聯準會推動降息週期的影響下，提振工業大宗商品市場的需求。此外，倫敦金屬交易所（LME）數據顯示，截至2025年12月31日，LME的銅庫存量為14萬7,425公噸，顯示庫存持續下降，在供應擔憂日益加劇的背景下，進一步提升銅的吸引力。