科技助力除舊布新！Dyson深層潔淨洗地機上市 讓你輕鬆全屋煥新迎新春

時序進入臘月，家家戶戶展開一年一度的除舊布新迎接農曆春節，從地板深層清潔、家具底部死角整理，到日常吸塵與濕拖作業，年節掃除往往成為一場考驗效率與體力的清潔任務。回應現代家庭在忙碌生活中對「一步到位、徹底潔淨」的高效清潔需求，Dyson持續以創新工程技術，針對不同居家清潔情境提出對應解方。

Dyson展現「馬力全開，舊塵一掃而淨」的強勁性能，推出全新Dyson Clean+Wash Hygiene™深層潔淨洗地機，並同步集結品牌明星機種Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器與Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛筆吸塵器，透過多元洗地吸塵配置，協助消費者依照家中空間條件與使用習慣，找到最合適的新春掃除夥伴，從容迎接嶄新一年。

告別春節備菜、聚餐後的清潔挑戰 深層洗地一推即淨 守護全家健康

農曆新年是親友團聚的高峰，從忙碌的圍爐備菜到熱鬧的居家聚會，廚房噴濺的油漬、餐廳掉落的湯水飯粒，往往是大掃除與年節期間最令人頭痛的清潔難題。Dyson全新推出的Clean+Wash Hygiene™深層潔淨洗地機，不僅能一次推拉即同時吸除碎屑並深層洗淨頑垢，更解決了長輩最在意的「抹布擦不乾淨、拖把越洗越臭」的痛點。在大掃除及忙碌年節中，依然能優雅應對地板的各種清潔挑戰。

相較傳統洗地機常因管道內殘留垃圾而產生異味，Dyson透過創新的乾濕分離設計，從源頭降低異味與堵塞風險。Dyson Clean+Wash Hygiene™深層潔淨洗地機採用乾濕分離與髒污回收系統，並結合「無向上吸力」與「無濾網設計」，使所有固體碎屑與髒污水皆停留於洗地頭內，減少回流與堵塞發生。除了可一體式收集髒污外，清潔完成後更可單手輕鬆提起，快速傾倒而不沾手。

年節期間，為了能讓孩子在客廳奔跑嬉戲、親友席地圍坐，地面的深層清潔與衛生表現，成為守護居家溫馨時光的重要關鍵。Clean+Wash Hygiene™洗地機搭載高速運轉的複合式尼龍超細纖維滾筒，每平方公分含84,000根超細纖維，纖維密度較前代Dyson WashG1™雙驅四刷無線洗地機提升近30%，並嵌入1,400根尼龍刷毛，有效增強毛髮與碎屑吸附力。同時搭配全新升級的防纏繞齒梳設計，可輕鬆處理長達35公分的毛髮。以及能180度平躺貼地與貼邊的機身設計，無論是低矮家具下累積一年的陳年灰塵，或是難以清理的邊角縫隙，都能有效應對。於高水量模式下，滾筒以每分鐘250轉的轉速運作，確保全程以清水洗地、不會以髒拖髒，地面清潔率高達99%、除菌率達99.9%。清潔任務完成後，只需放回底座即可啟動85°C熱烘乾自清潔模式，快速讓滾筒恢復潔淨乾燥並抑制異味，省下維護機器的體力與時間，打造更安心、健康的居家生活。

從輕量日常整理到深層地板清潔 Dyson洗地吸塵系列助居家潔淨立「馬」升級

應對不同清潔情境與需求，Dyson多元的洗地吸塵系列產品都可滿足。如在育兒家庭的日常中，地面上的餅乾碎屑、翻倒的飲料或突發水漬，往往需要動用多樣工具才能清潔乾淨。Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器專為臺灣常見的硬質地板環境打造，將吸塵與洗地整合於一機。清潔時，先透過Fluffy Optic™智慧光學偵測吸頭照亮並吸除隱藏塵垢；面對頑固油漬或液體潑灑，只需快速更換Submarine™洗地滾筒吸頭即可清水洗地並刮除殘渣。其高度整合的設計，省去頻繁切換工具的麻煩，一機就能即時且俐落地應對日常各種清潔挑戰，高效維持全屋潔淨。

年度大掃除最耗時費力的，往往是為了清理家具後方與牆角積塵而必須搬動沉重家具。Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛筆吸塵器以僅0.92公斤、搭配38mm手柄的極致纖巧機身，徹底打破了傳統掃除的體力限制。首創Fluffycones™四錐全向吸頭具備360°靈活轉向能力，深入家具底部、牆面邊角與狹小空間，無需費力挪動重物即可高效淨空隱蔽灰塵，連難纏的長髮也能順暢吸入。適合重視日常清潔、平時就會習慣隨手整理的族群。即使在忙碌的歲末時節，也能透過隨手打理，輕鬆保持居家空間的清爽與質感。

幸福加「馬」迎新年 Dyson「戴金納福」活動開啟清潔升級好運氣

Dyson於新春期間推出「戴金納福，馬上升級」限定活動。凡購買指定機型，不僅能馬上升級掃除體驗，更有機會抽中價值萬元999.9純金金飾與「Dyson Home」全套大獎，更為居家增添好運與驚喜。

● Dyson Clean+Wash Hygiene™深層潔淨洗地機：建議售價NT$18,900，新品上市現購即贈Dyson硬質地面清潔劑500ml（價值NT$750）

● Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器：限時新春優惠價NT$23,900（建議售價NT$29,900），加碼贈送多功能置物架、原廠電池、洗地滾筒組（總價值高達NT$10,460）