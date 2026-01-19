快訊

年前裝修旺季到 信義居家：更換地板高CP值

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義居家觀察，更換木地板近年居家輕裝修選項，施工時間短，即使在有限預算下，也能有效提升居家整體質感，CP值很高。（圖:信義房屋提供）
正式進入農曆年前的裝修旺季，信義居家觀察，更換木地板近年成為快速改造居家的輕裝修熱門選項，施工時間較為精簡，卻能明顯翻轉空間氛圍，即使在有限預算下，也能有效提升居家整體質感，CP值很高，吸引不少家庭於年前進行更新。

過去多數民眾認為地板工程必須配合整體裝潢同步進行，其實更換木地板屬於不動結構的輕裝修，只要原有地面平整、施工前妥善做好屋內保護，並由專業團隊施作，地板更新工程通常可在約兩天內完成。由於農曆年前為裝修高峰期，信義居家提醒，有更換需求的民眾建議提前15至20天預約，以利施工排程安排；施工前也可先以養生膠帶保護家具邊角，降低灰塵與碰撞風險。

在材質選擇上，木地板種類多元，包含實木、超耐磨木地板及SPC石塑地板等，實際施工仍須視地面平整度、空間日照條件與材質厚度進行評估。信義居家指出，若未依空間條件選擇合適的施工方式與材質，後續可能影響地板穩定度與使用表現，因此事前的專業評估是確保施工品質的重要關鍵。

隨著木地板成為輕裝修選項，市場上也出現自行DIY鋪設與委由專業團隊施工的不同作法。信義居家表示，自行鋪設多採用較薄的地板材質，長期使用下較容易出現壓痕與刮痕，牆邊收邊也較難完整貼合，影響整體美觀與使用年限；加上量測與裁切若有誤差，完成度較難掌控。相較之下，由專業團隊施作，能依空間條件評估合適材質與施工方式，確保地板密合度與整體平整度，若日常使用避免泡水並維持正常清潔，木地板使用年限約可達15至20年。

為回應年前居家裝修需求，信義居家攜手2026信義居家認證廠商，包含信品木地板、桴喜木地板與凱奧地材，提供透明且完整的地板安裝服務流程。從現場丈量、材質說明、估價到施工內容，皆依實際施工坪數計算，材料與價格清楚揭示，協助消費者在預算與品質之間取得平衡。

配合新春檔期，同步推出地板安裝優惠方案，即日起至2026年2月28日前預約，可享指定系列超耐磨木地板每坪4,050元起；至2026年5月31日前預約，則提供SPC石塑耐磨防水地板每坪3,000元起、海島型超耐磨木地板每坪3,600元起的優惠選擇。

