10大人口淨遷徙熱區、淡水近8千人奪冠 但七成房價下跌這區最慘

人口流向一向被視為房市發展的先行指標，根據內政部戶政司最新統計資料顯示，2025年全國淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市淡水區以7,996人居冠。

從縣市分布來看，前十名行政區中，新北市、桃園市與台中市包辦所有名額，其中，新北市一口氣拿下淡水區、汐止區、林口區、土城區四席，桃園市則由中壢區、龜山區、桃園區進榜，台中市則以北屯、梧棲、太平等區表現亮眼。

值得關注的是，儘管人口持續移入，但在房市降溫的環境下，全國前十大人口遷移熱區中竟有七成區域房價呈現微幅修正。

依據實價登錄資料顯示，以上區域中僅有淡水區、汐止區及梧棲區的平均房價仍維持小幅上揚走勢，年漲幅約落在2.1%至4.5%之間，其餘七個行政區則出現1.3%至10.5%不等的跌幅。台中市太平區房價跌幅達10.5%，為跌幅最多的人口淨遷徙熱區。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年人口淨遷徙熱區多集中在「房價仍具可負擔性，且具備軌道建設或重大開發題材」的行政區。

莊思敏指出，當前房市正值盤整階段，即便人口持續流入，短期內受政策調控與市場氛圍影響，區域房價仍可能面臨下修壓力。然而，從中長期來看，享有人口紅利的區域，憑藉穩定的剛性需求支撐，房價相對也會更有抗跌保值性。