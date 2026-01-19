快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

10大人口淨遷徙熱區、淡水近8千人奪冠 但七成房價下跌這區最慘

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
2025年全國淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市淡水區以7,996人居冠，區域房價也相對有支撐。中信房屋提供
2025年全國淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市淡水區以7,996人居冠，區域房價也相對有支撐。中信房屋提供

人口流向一向被視為房市發展的先行指標，根據內政部戶政司最新統計資料顯示，2025年全國淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市淡水區以7,996人居冠。

從縣市分布來看，前十名行政區中，新北市、桃園市與台中市包辦所有名額，其中，新北市一口氣拿下淡水區、汐止區、林口區、土城區四席，桃園市則由中壢區、龜山區、桃園區進榜，台中市則以北屯、梧棲、太平等區表現亮眼。

值得關注的是，儘管人口持續移入，但在房市降溫的環境下，全國前十大人口遷移熱區中竟有七成區域房價呈現微幅修正。

依據實價登錄資料顯示，以上區域中僅有淡水區、汐止區及梧棲區的平均房價仍維持小幅上揚走勢，年漲幅約落在2.1%至4.5%之間，其餘七個行政區則出現1.3%至10.5%不等的跌幅。台中市太平區房價跌幅達10.5%，為跌幅最多的人口淨遷徙熱區。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年人口淨遷徙熱區多集中在「房價仍具可負擔性，且具備軌道建設或重大開發題材」的行政區。

莊思敏指出，當前房市正值盤整階段，即便人口持續流入，短期內受政策調控與市場氛圍影響，區域房價仍可能面臨下修壓力。然而，從中長期來看，享有人口紅利的區域，憑藉穩定的剛性需求支撐，房價相對也會更有抗跌保值性。

房價

延伸閱讀

連4年「生不如死」 大陸2025年人口再減339萬人

逃出天龍國？北市人口續失血 桃園、台中成人口遷入主力

疫後人口紅利警訊！去年淨遷徙由正轉負 人口紅利支撐力道轉弱

淡水「藍海大道」將解封 新市五路一段8月完工開放通行

相關新聞

10大人口淨遷徙熱區、淡水近8千人奪冠 但七成房價下跌這區最慘

人口流向一向被視為房市發展的先行指標，根據內政部戶政司最新統計資料顯示，2025年全國淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市...

桃園八德老摩鐵10.9億元轉手 「不用整合」吸引建商接手

實價揭露，桃園市八德區東勇街松雨汽車旅館，以約10.9億元交易，買方為建設公司，該旅館屋齡25年，包含50間套房，建坪約...

年前裝修旺季到 信義居家：更換地板高CP值

正式進入農曆年前的裝修旺季，信義居家觀察，更換木地板近年成為快速改造居家的輕裝修熱門選項，施工時間較為精簡，卻能明顯翻轉...

和泰汽車2026年總市場上看44萬台 三品牌全面啟動

景氣回穩與政策延續帶動買氣，2026年總市場預估上看44萬台；TOYOTA 2026年新車陸續登場挑戰13萬台目標；LE...

老旅社將變新大樓？ 桃園建商砸10億元買八德老摩鐵

近年建商購地不易，轉向買下摩鐵！實價揭露，桃園市八德區東勇街的松雨汽車旅館，在2025年以約10.9億元成交，由建設公司...

南機場中繼宅九號基地 里長嘆「人口將暴增」籲長遠規畫

台北市中正萬華的南機場夜市整宅，中繼地點曾傳周邊國防部2400多坪「九號基地」，不過，當地里長嘆，里內人口處已達8千多人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。