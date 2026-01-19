和泰汽車2026年總市場上看44萬台 三品牌全面啟動
景氣回穩與政策延續帶動買氣，2026年總市場預估上看44萬台；TOYOTA 2026年新車陸續登場挑戰13萬台目標；LEXUS持續穩坐豪華車市場冠軍寶座，2026年將陸續導入多款新車。
和泰（2207）集團三品牌協同推進 2026年穩健掌握回溫契機，展望2026年，和泰汽車將穩健掌握市場回溫契機，以完整的品牌佈局，強化商品導入、服務品質與顧客體驗，為消費者提供更安心、便利與多元的車輛選擇。
進入2026年，全球景氣逐步回穩，再加上台灣經濟在半導體與AI人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟預期呈現溫和增長。在政策延續與需求回補的雙重推動下，車市預期將比去年更為活絡，全年總市場可望上看44萬台。
三品牌2025年銷售逾16萬台和泰汽車市佔率38.6%再創16年新高，TOYOTA、Lexus及HINO在2025年合計登錄台數160,146台註2，市佔率躍升至38.6%，創下近16年來最佳表現，蟬聯24年台灣車市冠軍。
2026年三品牌挑戰目標合計16.5萬台，市佔率預估為37.5%。
景氣回穩與政策延續帶動買氣，2026年總市場預估上看44萬台。進入2026年，全球景氣逐步回穩，再加上台灣經濟在半導體與AI人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟預期呈現溫和增長。
在政策延續與需求回補的雙重推動下，車市預期將比去年更為活絡，全年總市場可望上看44萬台。
隨著關稅政策逐漸明朗、消費信心回溫，以及RZ、IS、ES等新車將陸續導入，儘管部分油電車型供應仍受限制，Lexus 2026年銷量目標將挑戰28,500台。
和泰商用車五連霸再創佳績 2026年目標為7,000台，2026年商用車市場需求可望回到穩定水平，主力5噸車需求持續，加上HINO 500系與700系供應充足，並受惠於和泰車體自動化產線的導入，和泰商用車以7,000台為年度目標，並持續強化商品策略及服務體系，穩健推動品牌成長。
