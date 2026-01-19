老旅社將變新大樓？ 桃園建商砸10億元買八德老摩鐵

近年建商購地不易，轉向買下摩鐵！實價揭露，桃園市八德區東勇街的松雨汽車旅館，在2025年以約10.9億元成交，由建設公司買下，該旅館屋齡25年，包含50間套房，建坪超過1,100坪。

不過真正吸引買方的是，該筆交易地坪高達 1,208 坪，基地夠大，有利開發推案。

台灣房屋八德東勇直營店店長王群政分析，東勇重劃區屬於八德大湳生活圈，是現階段八德區房市主力開發區段，近桃園捷運綠線興建中的大湳站、小大湳站，未來將串聯桃園市中心與八德，使通勤與生活機能更緊密。

另外，王群政指出，結合大勇市地重劃住宅區、產業專用區的開發捷運綠線延伸至桃園後站串連，東勇商圈近年房市供需頗穩健；目前東勇街與大湳重劃區一帶預售新案平均每坪成交價約45萬元左右，新成屋大樓產品每坪成交價約38～42萬元之間。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年不動產開發放款趨嚴，以開發為目的的不動產交易貸款也將受限，加上今年土方新制實施，清運成本增加，在新舊制尚未完全銜接之前，不少開工的建案被迫停工，新案動工時程也有所暫緩，帶有老建物的土地開發，現在也面臨多重挑戰。