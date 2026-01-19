桃園八德老摩鐵10.9億元轉手 「不用整合」吸引建商接手
實價揭露，桃園市八德區東勇街松雨汽車旅館，以約10.9億元交易，買方為建設公司，該旅館屋齡25年，包含50間套房，建坪約1,100坪，地坪則達1,208坪，研判基地大，不用整合現成就可開發，因此吸引建商買下。
台灣房屋八德東勇直營店店長王群政分析，東勇重劃區屬於八德大湳生活圈，是現階段八德區房市的主力開發區段，近桃園捷運綠線興建中的大湳站、小大湳站，未來將串聯桃園市中心與八德，使通勤與生活機能更緊密，目前東勇街與大湳重劃區一帶預售新案平均約45萬左右，新成屋大樓產品單價約落在約38–42萬元之間。
台灣房屋集團趨勢中心觀察，2025年的旅館類交易，包括新北市三重區三和路二段的「勝利園大旅社」，地坪約 18.55坪，2025年4月成交總價約4200萬元；新竹縣竹北市「高賓旅社」，地坪近70坪，去年3月以約9100萬元成交；台南市安平區「愛丁堡汽車旅館」，地坪約418坪，交易總價逾24億元。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建商購買老旅館有三大優勢：
一、「產權單純」多數旅館產權單一，比起將老住宅逐戶整合推動危老或都更，這類透天或整棟型態的建地，一次買入相當的地坪規模，更具推案效率。
二、「機能優勢」老舊旅館周邊商業機能佳，汽車旅館則多具交通便利性，因此不動產價值高，不管是商辦，或其他複合式開發案，都具備一定機能優勢。
三、「貸款彈性」由於近年土建融貸款嚴謹，純土地融資又有限期18個月開發的壓力，而這類有地上建物的不動產交易，若能以建融貸款，在資金運用上較具彈性。
張旭嵐指出，近年不動產開發放款趨嚴，以開發為目的的不動產交易貸款也將受限，加上今年土方新制實施，清運成本增加，在新舊制尚未完全銜接之前，不少開工的建案被迫停工，新案動工時程也有所暫緩，帶有老建物的土地開發，現在也面臨多重挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言