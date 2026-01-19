聽新聞
南機場中繼宅九號基地 里長嘆「人口將暴增」籲長遠規畫
台北市中正萬華的南機場夜市整宅，中繼地點曾傳周邊國防部2400多坪「九號基地」，不過，當地里長嘆，里內人口處已達8千多人的大里，中繼宅或社宅進駐，勢必增加負擔及管理上的困難，呼籲政府要完善且長遠去看發展方向。
北市更新處說明，自2015年設立南機場整宅公辦都更駐地諮詢工作站，已協助單元一、二成立都市更新會；單元三由住都中心擔任實施者已完成招商並進入審議階段；單元四預計於今年上半年辦理招商；單元五正進行模擬選配作業；單元六、七則持續由駐地諮詢工作站協助整合。
更新處說，在中繼安置方面，已透過都更機制提供所有權人租金補貼，住戶可依自身需求自行租賃合適地點作為中繼安置住都中心將依市府既有規定，協助符合資格的所有權人申請控留中繼住宅，規畫於九號基地完工後，提供部分社宅作為周邊都更案件中繼安置，後續將持續追蹤相關推動進度。
九號基地所在里、新和里長邱惠雯說，里內是將近8千多人的里，其中65歲長者就有2400多人，人數已超過其他的里，不管是中繼宅或青年社宅，屆時對於里內的人口負荷都會過量。
「尤其是里鄰建設服務經費採齊頭式，即使8千人以上會再多幾萬元，其實都超出負擔，人多也很難去管理和維護。」她坦言。
邱惠雯認為，南機場夜市屬於中正區，中正區南海路內也有不少國防部基地，「既然要作為南機場夜市中繼宅，應該選中正區內，較為妥適。」
然而，她也說，地方只能稍微反映意見，屆時還是得看中央或市府決定，但是現在九號基地內還有幾棟釘子戶，只希望能在今年內拆除完畢，也期盼未來政府在規畫這塊土地時，能夠以長遠的方向去看，而非現在缺什麼就蓋什麼。
