車市樂觀！和泰車：市場上看44萬台 品牌佈局全面啟動

和泰車19日宣布，車市預期將比去年更為活絡，全年總市場可望上看44萬台。三品牌2025年銷售逾16萬台和泰汽車市佔率38.6%再創16年新高，2026年三品牌挑戰目標合計16.5萬台，市佔率預估為37.5%。

2025年在全球貿易政策變動下，車市走勢雖有起伏，但受惠於政府新購貨物稅減免、延長汰舊換新補助與年底促銷帶動，全年總市場仍達414,436台，展現市場基本盤的穩健韌性。

進入2026年，全球景氣逐步回穩，再加上台灣經濟在半導體與AI人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟預期呈現溫和增長。在政策延續與需求回補的雙重推動下，車市預期將比去年更為活絡，全年總市場可望上看44萬台。

TOYOTA、Lexus及HINO在2025年合計登錄台數160,146台，市佔率躍升至38.6%，創下近16年來最佳表現，蟬聯24年台灣車市冠軍2026年三品牌挑戰目標合計16.5萬台，市佔率預估為37.5%。

TOYOTA 2025年登錄124,907台，市佔率達30.1%，寫下近12年最佳成績，不僅持續蟬聯市場龍頭，更一舉奪下國產車與進口車雙料銷售冠軍。其中COROLLA CROSS、RAV4、TOWN ACE、YARiS CROSS四款車位居總市場前五大量販車型，展現品牌在各級距的全面競爭力。

2026年車市預期逐步回溫，多款重點新車將陸續上市，尤其市場高度關注的大改款RAV4已於1月13日正式上市，可望成為推升年度買氣的重要動能。TOYOTA 2026年度銷售目標將挑戰13萬台，並致力創新行銷策略與提升服務體驗，持續引領台灣車市發展。