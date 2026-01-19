社宅難搶...4千人排這房型中繼宅卻27戶空放 蔣萬安坦言浪費了

台北市長蔣萬安推動大都更，為讓都更戶就近安置，北市社宅規畫有5%比例給都更中繼宅使用，不過信義區有里長陳情，指中繼宅房型規畫與實際需求不符，導致一房型有近4千位民眾申請不到，卻有27戶中繼戶空著；二房型中繼宅也有16戶空著，但中繼戶最需要的三房型卻排不到。

蔣萬安裁示都發局調整社宅中繼戶房型配比，否則社宅申請擠破頭，卻有一房型、二房型中繼宅空著，等同是浪費了。要求都發局調整房型配比。

「否則保留沒有當做中繼使用，當然就浪費了。」蔣說，里長的訴求很合理，依照法規社宅有5%保留給公辦都更中繼使用，「確實有保留5%，但有的房型設計卻讓它空著。」

蔣萬安今天赴信義區里長座談，大仁里長蔡桂清表示，大仁里有90以上辦理都市更新，共有8處基地陸續推動都更改建，但許多民眾關心將來基地拆除後，迫切需要「中繼宅」安置。

蔡桂清說，大仁里市是信義區公辦都更的第一名，第一名應該要有獎賞，但很多居民憂心，不知道中繼宅要等多久？希望蔣市長裁定不要讓規定太僵化。蔡以目前保留的44戶中繼宅為例，其中一房型還有27戶空著，但全台北市在等一房型的候補數去高達3906位民眾；二房型中繼宅也仍保留有16戶，全台北市卻有1908戶民眾在等抽二房型。

蔡桂清說，都發局先前回應里長是說會逐步調整，但希望今年就能調整好，因今年就要選舉，總不能等選完才要調整，建議蔣市長「需要中繼宅的人很多，因這裡很多人都住了50年以上，希望就近等都更，還有75歲長者、中低收入、身心障礙者是否也可以優先。

北市都發局長簡瑟芳回應，都發局推動社宅過程，除滿足經濟社會弱勢需求，另一層面也希望協助辦理都更戶期間，目前信義區已完成2處社宅興建，已釋出113戶社宅中繼安置，包括鄰近的南港區除南港機廠三基地，經貿社宅、南機一區也釋出406戶、共519戶社宅，都是作為都市更新的中繼安置用。

簡坦言，確實所有的都市更新案推動過程，大家的申請是依照順序，里長關心、建議的房型配比，都發局會逐步來檢討，確實規劃過程，目前是以一二房型為主。不過里民反應三房型需求較大，會來統整調派，南港基地328戶都是三房型，是針對各個需求中繼條派，無法完全單一基地滿足住戶需求，會滾動式調整。