今年車市回暖 和泰車估：全年上看44萬台

進入2026年，全球景氣逐步回穩，再加上台灣經濟在半導體與AI人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟預期呈現溫和增長，在政策延續與需求回補的雙重推動下，和泰車表示，預期車市將比去年更為活絡，全年總市場可望上看44萬台。

2025年在全球貿易政策變動下，車市走勢雖有起伏，但受惠於政府新購貨物稅減免、延長汰舊換新補助與年底促銷帶動，全年總市場仍達414436台，展現市場基本盤的穩健韌性。

和泰車表示，TOYOTA、Lexus及HINO在2025年合計登錄台數160146台，市占率躍升至38.6%，創下近16年來最佳表現，蟬聯24年台灣車市冠軍，2026年三品牌挑戰目標合計16.5萬台，市占率預估為37.5%。

和泰車指出，2026年車市預期逐步回溫，多款重點新車將陸續上市，尤其市場高度關注的大改款RAV4已於1月13日上市，可望成為推升年度買氣的重要動能，TOYOTA 2026年度銷售目標將挑戰13萬台，並致力創新行銷策略與提升服務體驗，持續引領台灣車市發展。

和泰車也說，隨著關稅政策逐漸明朗、消費信心回溫，以及RZ、IS、ES等新車將陸續導入，儘管部分油電車型供應仍受限制，Lexus 2026年銷量目標將挑戰28500台。

在商用車方面，和泰車表示，2026年商用車市場需求可望回到穩定水平，主力5噸車需求持續，加上HINO 500系與700系供應充足，並受惠於和泰車體自動化產線的導入，和泰商用車以7,000台為年度目標，並持續強化商品策略及服務體系，穩健推動品牌成長。