快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

聽新聞
0:00 / 0:00

今年車市回暖 和泰車估：全年上看44萬台

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
汽車龍頭和泰車日前發表TOYOTAS RAV4大改款，年銷售目標3萬台。圖／本報資料照片
汽車龍頭和泰車日前發表TOYOTAS RAV4大改款，年銷售目標3萬台。圖／本報資料照片

進入2026年，全球景氣逐步回穩，再加上台灣經濟在半導體與AI人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟預期呈現溫和增長，在政策延續與需求回補的雙重推動下，和泰車表示，預期車市將比去年更為活絡，全年總市場可望上看44萬台。

2025年在全球貿易政策變動下，車市走勢雖有起伏，但受惠於政府新購貨物稅減免、延長汰舊換新補助與年底促銷帶動，全年總市場仍達414436台，展現市場基本盤的穩健韌性。

和泰車表示，TOYOTA、Lexus及HINO在2025年合計登錄台數160146台，市占率躍升至38.6%，創下近16年來最佳表現，蟬聯24年台灣車市冠軍，2026年三品牌挑戰目標合計16.5萬台，市占率預估為37.5%。

和泰車指出，2026年車市預期逐步回溫，多款重點新車將陸續上市，尤其市場高度關注的大改款RAV4已於1月13日上市，可望成為推升年度買氣的重要動能，TOYOTA 2026年度銷售目標將挑戰13萬台，並致力創新行銷策略與提升服務體驗，持續引領台灣車市發展。

和泰車也說，隨著關稅政策逐漸明朗、消費信心回溫，以及RZ、IS、ES等新車將陸續導入，儘管部分油電車型供應仍受限制，Lexus 2026年銷量目標將挑戰28500台。

在商用車方面，和泰車表示，2026年商用車市場需求可望回到穩定水平，主力5噸車需求持續，加上HINO 500系與700系供應充足，並受惠於和泰車體自動化產線的導入，和泰商用車以7,000台為年度目標，並持續強化商品策略及服務體系，穩健推動品牌成長。

延伸閱讀

美製車關稅傳歸零…車價會降？網：外匯車商會來競爭啊

和泰車總座看車市 一定比去年好

Lexus獨家原廠換胎保固方案 陪您安心探索每段旅程

和泰車 元月業績催油門

相關新聞

桃園八德老摩鐵10.9億元轉手 「不用整合」吸引建商接手

實價揭露，桃園市八德區東勇街松雨汽車旅館，以約10.9億元交易，買方為建設公司，該旅館屋齡25年，包含50間套房，建坪約...

全台人口遷徙熱區出爐！這區擠入前十名、房價竟跌10%

人口流向是房市發展先行指標，根據內政部戶政司最新統計資料顯示，2025年全台淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市淡水區以7...

南機場中繼宅九號基地 里長嘆「人口將暴增」籲長遠規畫

台北市中正萬華的南機場夜市整宅，中繼地點曾傳周邊國防部2400多坪「九號基地」，不過，當地里長嘆，里內人口處已達8千多人...

社宅難搶...4千人排這房型中繼宅卻27戶空放 蔣萬安坦言浪費了

台北市長蔣萬安推動大都更，為讓都更戶就近安置，北市社宅規畫有5%比例給都更中繼宅使用，不過信義區有里長陳情，指中繼宅房型...

今年車市回暖 和泰車估：全年上看44萬台

進入2026年，全球景氣逐步回穩，再加上台灣經濟在半導體與AI人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟預...

全家X高雄冬日遊樂園！超人力霸王聯名杯身登場 拍拍燈手環只送不賣

全家（5903）再度搶進高雄燈會商機。南台灣年度大型活動「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。