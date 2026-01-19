全家X高雄冬日遊樂園！超人力霸王聯名杯身登場 拍拍燈手環只送不賣

全家（5903）再度搶進高雄燈會商機。南台灣年度大型活動「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日在高雄愛河灣登場，展期延續冬日遊樂園主題，透過光影裝置打造節慶場域。全家連續第三年參與高雄燈會，今年更首度攜手迎來60週年的跨世代人氣IP「超人力霸王」，擴大燈會期間的商品與行銷布局。

全家表示，此次聯名邀請經典初代「超人力霸王」與高人氣角色「超人力霸王迪卡」共同登場，串聯全台實體門市及電商平台「全家行動購」，自2月4日起陸續推出多款限定聯名商品，銷售檔期將一路延續至元宵節，鎖定燈會人潮與IP粉絲商機。

此次聯名商品涵蓋即飲咖啡與茶飲周邊，包含Let’s Café、Let’s Tea專屬聯名杯身，以及超人力霸王造型杯塞、夜間賞燈使用的「造型拍拍燈手環」等實用型周邊，結合節慶需求與收藏話題。全家期望透過IP合作與節慶人流帶動門市來客與電商銷售，強化燈會期間的補給站角色，同時擴大跨世代消費族群的互動與參與度。

為讓全台民眾提前感受燈會熱鬧氛圍，全家自2月4日至3月3日於全台店舖推出高雄冬日遊樂園｜超人力霸王聯名杯款，凡購買大杯Let's Café 或 Let's Tea即可隨機獲得。聯名杯身共2款設計風格：「寫實款」以浩瀚星河為背景，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡擺出經典戰鬥姿勢，象徵守護城市光景；「可愛款」則以明亮藍天與童趣畫風呈現，兩位Q版英雄與怪獸和平共處，呼應高雄冬日遊樂園的歡樂意象。

看準燈會期間夜間人流與賞燈需求，第二波聯名周邊2款「超人力霸王造型杯塞」於2月11日接力登場，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡化身Q版大頭造型，不僅可作為杯塞，更附有掛繩設計，可秒變隨身可愛吊飾；凡購買任2杯Let's Café 或 Let's Tea飲品，即可加價59元入手（共2款、隨機出貨；數量有限、售完為止），讓消費者無論是否親臨高雄燈會現場，都能在日常感受節慶的療癒氛圍。

因應元宵前後賞燈人潮高峰，「全家」於2月27日至3月3日限時5天，壓軸推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，發光設計結合手環穿戴形式，增添夜間賞燈與城市漫遊的趣味體驗；活動期間，於「全家」實體店舖、電商平台「全家行動購」購買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得（共2款、隨機出貨；數量有限、贈完為止）。