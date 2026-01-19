都會區土地稀缺！內政部調整社宅策略 包租代管、租金補貼並進

立法院內政委員會19日審查社會住宅精進政策專案報告，內政部指出，截至2025年12月底，全國社會住宅累計達22萬7,483戶，其中直接興辦社會住宅12萬2,680戶。面對都會核心區土地日益稀缺、少子化人口結構變化，以及高空屋率與高屋齡等挑戰，政府將適度調整「直接興辦、包租代管、租金補貼」三大居住政策推動方向，以更精準回應租屋需求。

內政部表示，目前都會區土地使用趨於飽和，可供興建社會住宅的素地有限，但租屋需求仍高度集中於都會地區。未來中央將鎖定人口成長或社會住宅供給不足的區域，持續透過盤點國公有土地、整體開發、促參及都市更新分回等多元方式擴充供給，並以台北、新北、桃園、台中等都會區為推動重點。地方政府也將配合運用市有土地，綜合考量人口、產業發展及通勤型態，與中央共同推動社會住宅政策。

內政部指出，依住宅法第19條規定，包租代管亦屬社會住宅範疇，中央除持續直接興辦社宅外，也將擴大包租代管作為重要補充。以六都為例，屋齡50年以下、低度使用（用電）住宅約37.5萬戶，具備引導進入租屋市場的潛力，有助將社會住宅供給更精準布建於都會區。

至去年12月底，包租代管社會住宅有效契約數已達10萬4,803戶，其中經濟及社會弱勢戶占43%，共4萬4,984戶，確實發揮照顧弱勢功能。

在租金補貼方面，內政部表示，為即時減輕租屋家庭負擔，政府透過租金補貼方式，讓租屋戶在不需搬遷情況下即可受惠。截至去年12月底，租金補貼申請戶數達108萬戶，累計核定91萬戶，累計撥款65萬戶，補貼戶數最多的縣市依序為台中市、新北市及桃園市。

內政部進一步指出，因應人口結構變化與都會區土地條件限制，社會住宅供給須採多元推動模式。截至目前，全國直接興辦社會住宅中，中央興辦7萬138戶，占57.17%，地方政府興辦5萬2,542戶，占42.83%。未來將持續透過多元管道穩健擴充供給。

內政部強調，租金補貼與包租代管等配套措施將持續辦理，透過提高房東與業者媒合弱勢戶的補助額度，並加強社會福利資源連結與教育訓練，強化對弱勢租屋族群的支持，政府推動百萬租屋家庭照顧政策將持續不間斷。