全台人口遷徙熱區出爐！這區擠入前十名、房價竟跌10%

人口流向是房市發展先行指標，根據內政部戶政司最新統計資料顯示，2025年全台淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市淡水區以7,996人居冠，從縣市分布來看，前十名行政區中，新北市、桃園市與台中市包辦所有名額。

其中，新北市一口氣拿下淡水區、汐止區、林口區、土城區四席，桃園市則由中壢區、龜山區、桃園區進榜，台中市則以北屯、梧棲、太平等區表現亮眼。

不過，儘管人口持續移入，但在房市降溫下，僅有淡水區、汐止區及梧棲區的平均房價仍維持小幅上揚走勢，年漲幅約落在2.1%至4.5%之間，其餘七個行政區則出現1.3%至10.5%不等的跌幅。

其中，台中市太平區房價跌幅達10.5%，為跌幅最多的人口淨遷徙熱區。

對此，中信房屋太平家誠加盟店店長林可晴表示，太平區受惠於74號快速道路、新光重劃區、捷運藍線延伸等利多題材的加持，過去幾年吸引了大量建商進駐推案，帶動了一波強勁的補漲行情。

然而，近一年伴隨全台房市降溫，市場交易量大幅萎縮，買方不再追高，賣方價格也逐漸回歸理性，因此導致平均房價出現回落。

不過，太平區擁有成熟的生活機能與產業園區就業人口的支撐，此次房價下修可視為「漲多後的合理調整」，對於自住客而言，在市場熱度冷卻時，反而更有機會尋找到適合自己的物件，亦不失為進場議價的好時機。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年人口淨遷徙熱區多集中在「房價仍具可負擔性，且具備軌道建設或重大開發題材」的行政區。

以淡水來說，目前房價仍普遍在3字頭上下，加上淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路建設規劃，交通壅塞問題可望得到改善，近年磁吸了不少有預算考量的「脫北族」入住。

此外，隨著北投士林科學園區發展，以及輝達進駐布局，淡水亦有望承接科技新貴與相關從業人員的外溢居住需求，後市發展值得期待。