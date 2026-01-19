南亞應援日東紡 產能動了

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇陳美玲／高雄、台北報導

電子級高階玻纖布全球大缺貨，南亞（1303）應援日東紡、全面動起來，南亞昨（18）日指出，有關特殊玻纖布的協助織造，經雙方多次交流、測試，近期正式投產，除了雙方議定的目標外，未來將視市場需求，不排除增加產量。

法人表示，因新世代玻纖布產品持續朝高層數，以及大尺寸趨勢走，整體載板使用面積大幅成長，代表對Low CTE玻纖布產能需求將持續提高。在需求及成本驅動下，不僅玻纖布價格持續上揚，並將進一步帶動載板同步漲價。未來日東紡所供應的特殊玻纖布，將有20%由南亞協助織造。此舉不僅揭示全球玻纖布版圖洗牌，而南亞等於間接打入蘋果、輝達、Google的AI供應鏈。

據了解，由於AI算力需求提升，PCB上游玻纖布主要日本廠商日東紡已啟動擴產動作，但AI晶片載板中使用高階玻纖布，擴產緩不濟急，供應短缺更加惡化。

