南亞應援日東紡 產能動了
電子級高階玻纖布全球大缺貨，南亞（1303）應援日東紡、全面動起來，南亞昨（18）日指出，有關特殊玻纖布的協助織造，經雙方多次交流、測試，近期正式投產，除了雙方議定的目標外，未來將視市場需求，不排除增加產量。
法人表示，因新世代玻纖布產品持續朝高層數，以及大尺寸趨勢走，整體載板使用面積大幅成長，代表對Low CTE玻纖布產能需求將持續提高。在需求及成本驅動下，不僅玻纖布價格持續上揚，並將進一步帶動載板同步漲價。未來日東紡所供應的特殊玻纖布，將有20%由南亞協助織造。此舉不僅揭示全球玻纖布版圖洗牌，而南亞等於間接打入蘋果、輝達、Google的AI供應鏈。
據了解，由於AI算力需求提升，PCB上游玻纖布主要日本廠商日東紡已啟動擴產動作，但AI晶片載板中使用高階玻纖布，擴產緩不濟急，供應短缺更加惡化。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言