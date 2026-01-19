經濟選書／領導者做決策 先問三問題

鮑爾論壇參與者之一，全球文具、打火機、刮鬍刀領導品牌比克公司（BIC）執行長岡薩爾夫．比奇（GonzalveBich）是公司創辦人的孫子，2018年接替父親擔任執行長，當時他接手的是一家亟須重組與改造的公司。

雖然比克是公開上市公司，但是比奇家族掌握了63％的投票權。這位年輕的執行長不僅需要讓外部投資人滿意，還得兼顧眾多家族成員的期望，其中有些人也在公司任職。當時公司股價持續下滑，這位執行長面臨的挑戰是，在消費者愈來愈重視永續發展的時代，如何讓一家生產一次性用品的企業維持競爭力。

在比奇職業生涯早期，他就曾負責掌管公司不同地區的營運，每天都有做不完的決策。他說：「資訊太多了，你在會議室裡看著300頁製作精美的簡報，但是報告結束後，卻根本不知道重點是什麼。」

出於必要，比奇建立了一套簡化決策流程，這套流程在他擔任執行長期間發揮很大的效用，因為它強調的是以對公司有利為基礎，而不是基於個人偏見或令人困惑的大量數據。

比奇在哈佛大學主修歷史，他回想起美國總統威爾遜（Woodrow Wilson）過去在白宮採取的決策模式。威爾遜會要求提供一份關於討論主題的執行摘要，形成一個假設，然後與白宮內外三到五位值得信任的專家進行討論，最後才做出決定。比奇受到威爾遜決策模式的啟發，自行設計出一套新的決策方法與流程，提升自己的決策能力，並省下不少時間。

即便如此，做決策對他來說仍然充滿挑戰。有時候，一個決策雖然看似合理，但是他心裡總感覺不對勁。比奇說：「你會在凌晨兩點半突然醒來，發現眼前有五個待決的決定，而且是愈積愈多。你已經看了報告、計算過數字、諮詢了專家，然後你坐在那裡，心想：『我只需要做決定，就能好好睡幾個小時。』我當然可以再花一小時糾結，但是不見得能做出更好的決定，結果還白白少睡一小時。我明天還需要有體力去演講、協商談判，或是做其他事情。」

最優秀的領導者不僅會放下自我，還會將這個流程制度化。為了讓自己的生活（與晚上）少一些壓力，也為了讓團隊更容易理解他的決策，比奇設定了三項道德原則，來引導他的每個決定。這樣就能夠確保每個決定都是為了公司的利益，而不是為了滿足執行長個人的自我。

比奇表示，透過這種方式做決策，不僅讓他對自己的決策感到安心，而且更有效率，同時降低決策的失誤率。「所以，現在我不會在半夜做決定，而是改在晚上6點前就做決定，然後回家為孩子做晚餐，睡個好覺。」

為了構思他的三項原則，他想像自己65歲時坐在搖椅上，身處在大自然中，回顧自己擔任執行長期間所做的每項決定。

「身為一個人，對於當初所做的決定，我是否感到問心無愧？如果我無法堅定地回答說『是』，我就會尋找其他做法。」所以，每次比奇做決定時，都會自問三個問題：能否創造價值？能否創造機會？能否成為一股向善的力量？（摘自《成為領導者》，天下雜誌出版）