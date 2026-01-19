點子農場／跨越千年的「東坡共玩」實驗

和好友品茗雅聚，話題從AI生成的數位浪潮談到詭譎多變的國際時局，席間不知怎地，竟不約而同地聊起了蘇東坡。

蘇東坡，這位北宋最精緻的浪子，他的一生本身就是一場華麗的悖論。在文學家、書法家、美食家、科學家與思想家等多重身分的交織下，從千年前的汴京紅到今日的數位世界，他是華文世界裡最耀眼的文人標竿，沒有之一。

過去一年，我和朋友們全心投入於瀨戶內海的「台日共丸」計畫。在那些散落在瀨戶內海碧波間的島嶼上，見證了藝術與地方創生的結合，也體悟到一場關於融合與共榮的藝術實踐。

在直島的落日餘暉中，我感受到蘇東坡與日本的「侘寂（Wabi-sabi）」美學有著一種血緣上的共鳴。那種在殘缺中見完美、在放逐中見傲骨的精神，正是當前動盪時局中最需要的定海神針。

我開始構思如何以瀨戶內海的合作經驗為基礎，推動一場名為「東坡共玩」的運動。

事實上，蘇東坡的國際影響力早已超越國界。法國《世界報》曾票選「千年英雄」，在12位最具影響力的全球人物中，東坡是唯一入選的亞洲人。而在中國大陸，由惠州、儋州、黃岡、眉山與諸城五地輪流主辦的「東坡文化節」，已將「蘇東坡經濟」推向新的高峰。

日本人更視東坡為生活必需品，如「味噌與醬油」般不可或缺；在京都的壽蘇會上，嚴謹的日本文士對東坡畫像展現出的溫柔，證明了真正的才華能跨越歷史的深淵，感動異國的心靈。未來，「東坡共丸」運動可以往三個方向實踐：

一，味覺的共振：東坡與美食的連結是不朽的。從華人的「東坡肉」到日本的「角煮」，這是一條跨越千年的食譜軸線。我們能以此為核心，開發出連結台、日、中三地的「東坡餐桌」。這不只是餐飲的合作，更是文化符碼的交換，讓商業運作在文化創意中尋得更高層次的圓滿，透過舌尖的認同消解族群的隔閡。

二，空間的共玩：想像在瀨戶內海的島上，運用最頂尖的AI技術與虛擬實境，重建一座「現代赤壁」。邀請台、日、中三地的年輕世代在此進行思維撞擊。

當蘇東坡開墾貧瘠的土地時，他不只是在務農，更是在與命運調情。我們要在這座虛擬與現實交織的赤壁中，傳遞蘇式的「不動心」哲學，讓年輕人在應對國際動盪時，擁有一套內在的穩定系統。

其三，和平的審美：東坡最偉大的力量在於他「消解敵意」的能力。無論在海南島與異族共好，還是在杭州疏浚西湖，他總能在對立中找到和諧。如果我們能將「東坡IP」轉化為一種追求和平共榮的共同語言，那麼「共丸」就不僅是台日的圓滿，更是亞洲心靈的縫補。能以文化公益為引，建立深厚的國際互信。

在時局日益不安、邊界爭端不斷的當下，我們需要一種更宏觀的視角。蘇東坡在風雨中漫步，寫下：「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」這份不動心的從容，正是當代亞洲最需要的集體心理素質。

一個懂得欣賞蘇東坡之美的世界，必將是一個追求和平、優雅與共好的世界。讓我們與東坡共遊瀨戶內海，在波光粼粼間，看見那分穿越千年的生命定力。