台北房市無懼「脫北者增加」 忠孝復興站均價破百萬

近年來房價高漲，大台北地區人口板塊出現轉移。住商機構根據內政部統計，台北市2016~2025年的十年之間，淨遷出人口高達27.1 萬人，已接近整個大安區人口；不過，以台北市為例，即便人口遷出，身為核心區域的忠孝復興站、忠孝新生站及市政府站，房屋平均單價依舊維持在111.7萬元、99.7萬元及98.9萬元的近百萬單價之譜。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，台北市除高房價推擠年輕族群之外，還有外縣市捷運機能逐漸健，以及近年來TPASS通勤月票等政策助攻，讓「脫北者」人口日漸增加。

不過，台北市因為交通及就業機會等因素，仍是民眾購屋首選，從軌道交通的角度來看，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，忠孝復興站不僅具備雙捷運交會優勢，加上受惠於大巨蛋正式營運，帶動周邊商圈轉型的加持下，也讓區域的商機、人流活絡起來，促使區域價值提升，也因此站穩百萬大關。

同樣具備高運量優勢與不俗價格表現的還有市政府站與忠孝新生站，兩站近一年平均單價分別為98.9萬元和99.7萬元，離百萬大關僅差臨門一腳。陳金萍表示，市政府站背靠信義計畫區的頂級商辦聚落，高資產族群的居住需求帶動房價穩居高檔；而忠孝新生站坐落於台北精華區域，周邊匯聚華山文創園區、三創生活園區等熱點，帶動穩定的人潮，使捷運旅運量表現突出。同時，市中心土地稀缺的特性，也使該區住宅需求持續受到支撐，進而提升整體市場能見度，站點周邊價格往往居高不下。

至於台北車站匯集台鐵、高鐵、捷運、客運及機場捷運，多鐵共構的優勢無可取代，西區門戶計畫也正在持續推進，惟因周邊商業機能高、純住宅區域較少，加上多是屋齡較高的公寓、大樓，因此近一年平均單價約84.1萬元，沒有像大安、信義等核心蛋黃區來得高。

陳金萍表示，高旅運量的捷運站點幾乎都是雙捷交會站，不僅交通便利，更象徵周邊商圈、人潮熱絡，為該區住宅帶來強大的保值力與生活機能。