買氣急凍！竹市房市買賣大減42.2% 預售申報暴跌77.8%
去年整體住宅市場受央行落實信用管制與金融市場放款保守影響，新竹市買賣移轉量為4760棟，與2024年相較減少42.2%，呈現量縮現象。價格方面，房價指數相對以往漲勢已明顯趨緩，顯示市場朝向更為務實、審慎交易環境發展。
新竹市地政處長何憲棋指出，去年竹市建物買賣移轉棟數為4760棟，相較2024年8237棟減少42.2%，民眾在購屋決策時更加觀望與保守，區域房市進入盤整，市場回歸自住與長期置產基本面。
地政處說明，預售屋市場方面，去年預售屋申報數為481件，與2024年2168件相較減少77.8%，同樣呈現交易量縮情形，觀察議價空間縮小至 2.5%至3.0%，顯示建案開價與市場期待逐漸接近，交易價格趨於合理。
地政處指出，在價格方面，依據住宅價格指數顯示，去年第2季的季增率與年增率的增幅均已趨緩，顯示價格走勢由過往快速上揚轉為平穩發展。其中，屋齡5年以內的新成屋指數180.26，較第一季減少4.51、而屋齡5年以上的中古屋價格指數仍呈現微幅上揚趨勢，但較2024年前已明顯趨緩，反映買方於出價態度轉向保守，不再積極追價。
在產品類型方面，市場結構在去年第2季出現異動，長期作為交易主流的電梯大樓退居第二，取而代之的是10層以下電梯華廈，以37.06%的占比首度奪冠。此外，在屋齡選擇上，雖然10年以內的標的仍占4成以上，但交易重心已緩步向屋齡11年以上的中古屋轉移，顯示買方對不同屋齡物件的接受度正在提高。
地政處補充，市府將持續透過實價登錄及定期市場分析，提供透明、即時的住宅市場資訊，民眾亦可至「新竹市幸福宜居網」地理資訊服務( https://eghouse.hccg.gov.tw/webgis/ )查詢地籍、使用分區、實價登錄與三維價格資訊。
