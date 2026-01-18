快訊

北市國小驚傳學生教室持剪刀揮舞！家長控：非第一次 孩子不敢上學

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

好市多插旗葡萄酒一級戰區 什麼策略讓行家也去補貨？

買氣急凍！竹市房市買賣大減42.2% 預售申報暴跌77.8%

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
去年整體住宅市場受央行落實信用管制與金融市場放款保守影響，新竹市買賣移轉量為4760棟，與2024年相較減少42.2%，呈現量縮現象。圖／新竹市政府提供
去年整體住宅市場受央行落實信用管制與金融市場放款保守影響，新竹市買賣移轉量為4760棟，與2024年相較減少42.2%，呈現量縮現象。圖／新竹市政府提供

去年整體住宅市場受央行落實信用管制與金融市場放款保守影響，新竹市買賣移轉量為4760棟，與2024年相較減少42.2%，呈現量縮現象。價格方面，房價指數相對以往漲勢已明顯趨緩，顯示市場朝向更為務實、審慎交易環境發展。

新竹市地政處長何憲棋指出，去年竹市建物買賣移轉棟數為4760棟，相較2024年8237棟減少42.2%，民眾在購屋決策時更加觀望與保守，區域房市進入盤整，市場回歸自住與長期置產基本面。

地政處說明，預售屋市場方面，去年預售屋申報數為481件，與2024年2168件相較減少77.8%，同樣呈現交易量縮情形，觀察議價空間縮小至 2.5%至3.0%，顯示建案開價與市場期待逐漸接近，交易價格趨於合理。

地政處指出，在價格方面，依據住宅價格指數顯示，去年第2季的季增率與年增率的增幅均已趨緩，顯示價格走勢由過往快速上揚轉為平穩發展。其中，屋齡5年以內的新成屋指數180.26，較第一季減少4.51、而屋齡5年以上的中古屋價格指數仍呈現微幅上揚趨勢，但較2024年前已明顯趨緩，反映買方於出價態度轉向保守，不再積極追價。

在產品類型方面，市場結構在去年第2季出現異動，長期作為交易主流的電梯大樓退居第二，取而代之的是10層以下電梯華廈，以37.06%的占比首度奪冠。此外，在屋齡選擇上，雖然10年以內的標的仍占4成以上，但交易重心已緩步向屋齡11年以上的中古屋轉移，顯示買方對不同屋齡物件的接受度正在提高。

地政處補充，市府將持續透過實價登錄及定期市場分析，提供透明、即時的住宅市場資訊，民眾亦可至「新竹市幸福宜居網」地理資訊服務( https://eghouse.hccg.gov.tw/webgis/ )查詢地籍、使用分區、實價登錄與三維價格資訊。

新竹市政府將持續透過實價登錄及定期市場分析，提供透明、即時的住宅市場資訊，民眾亦可至「新竹市幸福宜居網」查詢地籍、使用分區、實價登錄與三維價格資訊。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將持續透過實價登錄及定期市場分析，提供透明、即時的住宅市場資訊，民眾亦可至「新竹市幸福宜居網」查詢地籍、使用分區、實價登錄與三維價格資訊。圖／新竹市政府提供
屋齡5年以內的新成屋指數180.26，較第一季減少4.51、而屋齡5年以上的中古屋價格指數仍呈現微幅上揚趨勢。圖／新竹市政府提供
屋齡5年以內的新成屋指數180.26，較第一季減少4.51、而屋齡5年以上的中古屋價格指數仍呈現微幅上揚趨勢。圖／新竹市政府提供

市場 預售屋

延伸閱讀

普發消費金遭疑不公平 竹市：加碼為補償操作成本

竹市企業辦全國幼童盃桌球賽 矮球桌成賽事亮點

竹市幼兒專責醫師制度布建率、涵蓋率 雙達100%

竹市1月15日起 成人肺炎鏈球菌疫苗「升級」接種

相關新聞

買氣急凍！竹市房市買賣大減42.2% 預售申報暴跌77.8%

去年整體住宅市場受央行落實信用管制與金融市場放款保守影響，新竹市買賣移轉量為4760棟，與2024年相較減少42.2%，...

苗縣公園、學校解編變住宅 首波頭份10餘公頃公辦市地重劃

苗栗縣公共設施用地專案通盤檢討，第一波市地重劃計畫書內政部核定3案都在頭份市，面積10.88公頃，50年未徵收的原學校、...

台驊：赴美投資帶旺貨運商機 布局完整才能勝出

台驊國際控股創辦人暨控股總經理顏益財昨（17）日表示，台灣對等關稅降到15%且不疊加，國內廠商會擴大前往美國投資，帶動全...

航運巨擘馬士基返回紅海航線 陽明、長榮本季不重返紅海

丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）返回紅海航線，陽明、長榮等認為，第1季不會返回紅海，觀察全球地緣政治變化，持續評估是否...

高球代工四雄 營運前景亮…復盛應用、明安等訂單滿檔

高爾夫球具市場需求持續成長，占全球市占率約八成的台灣代工四雄復盛應用、明安、大田、鉅明今年營運前景樂觀，各擁新客戶加入、...

台美關稅15%不疊加 高球代工四雄增利潤空間

台美關稅出爐，台灣取得對等關稅15%不疊加等待遇，高爾夫球具代工四雄中，以唯一在台一條龍生產的鉅明受益最大；復盛應用和明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。