台美關稅15%不疊加 高球代工四雄增利潤空間

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台美關稅出爐，台灣取得對等關稅15%不疊加等待遇，高爾夫球具代工四雄中，以唯一在台一條龍生產的鉅明（8928）受益最大；復盛應（6670）用和明安（8938）的高單價鈦合金球桿頭獲美方視為「MIT」，可向客戶爭取降低關稅分攤，提高代工利潤。

法人表示，因應品牌商希望降低地緣政治風險，復盛應用和明安早在幾年前即率先赴越南投資設廠，目前以台灣、中國大陸和越南三地部署產能；大田剛於去年啟動越南投資計劃。

至於鉅明，在高爾夫球具的球桿頭和球桿品項固守台灣，並擴張生產基地，現有高雄和發、大發、裕民和新厝廠等四個據點，前後段製程都在台灣進行。

依先前美國的對等關稅來看，台灣和越南同樣為20%，大陸更高，基本上四家業者各以越南或台灣出貨的基準點相同；但台灣降為15%，鉅明取得爭單優勢，其主力客戶為全球排名前兩大的TaylorMade，牽動同為競爭對手的復盛應用和明安單量變化。值得注意的是，復盛應用和明安主力高價位產品鈦合金球桿頭因從前端鑄造到毛胚成形均在台灣完成，無論後段製程在越南或大陸進行，已被美方認證為「台灣製造」，將享有15%的關稅待遇。

此外，對於美國對台灣的對等關稅變化，四家代工廠均表示不會影響投資設廠布局，均按規劃進行。

