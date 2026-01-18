高球代工四雄 營運前景亮…復盛應用、明安等訂單滿檔

高爾夫球具市場需求持續成長，占全球市占率約八成的台灣代工四雄復盛應用（6670）、明安（8938）、大田（8924）、鉅明 （8928）今年營運前景樂觀，各擁新客戶加入、新廠區投產等利多題材，全年營運更上層樓可期。

法人指出，根據The R&A和體育市場行銷調查（SMS）研究資料顯示，高爾夫運動近十年來在全球均有顯著普及，尤其是爆發疫情後，高爾夫打球人口總數從6,100萬人增加到6,660萬人，其中以年輕族群與女性參加人口增加最明顯。

觀察主力消費市場美國2020至2024年打球人次增減變化，2020、2021年分別成長13.9%和5.5%，2022年衰退3.7%，2023和2024年恢復增長，各有4.2%與2.2%增幅，去年前11月累計打球人次則成長1.2%。

高爾夫球具代工四雄今年營運情況

專業調查機構MMR並指出，2024年美國高爾夫球具市場規模達91.8億美元，預計2025至2032年以4.09%複合年增率擴張至近126.5億美元。

農曆年節腳步接近，台灣代工四雄接單滿檔，正為品牌商衝刺產能、出貨，趕著新款式產品上架之際，對於今年營運，業界信心滿握。

復盛應用表示，2025年營收298.44億元，歷史次高，僅低於歷史最高的2022年337.16億元。今年高爾夫球業務受惠新客戶開始放量，加上原有客戶新產品持續貢獻，全年營收維持中性偏多格局。

明安同時看好高爾夫市場持續熱絡，在匯率中立下，樂觀預期今年營運會比2025年有高個位數增幅，布局越南的小白球（高爾夫球）產能，去年第4季已完成四條產線建置，加上台灣屏東廠區的二廠，一年產能規模增至2,000萬打，為今年營運加持。

大田表示，自建的越南廠房去年已完成主體工程，各項布建工作進展順利。為因應客戶需求，可於2026年第1季提前進行設備安裝與試產，搭配原有江西大田產能，雙基地布局有助爭取更多訂單。

另外，鉅明去年投資越南的高球桿頭周邊零配件新廠，去年11月開始試營運，今年將放量生產，由原有球桿頭製造與組桿，拓展至相關零配件領域。