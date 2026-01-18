台驊：赴美投資帶旺貨運商機 布局完整才能勝出

聽新聞
經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台驊總經理顏益財看市場，地緣政治風險一直存在，布局完整的海運及物流業者才能在2026年激烈競爭中勝出。記者邱馨儀／攝影
台驊國際控股創辦人暨控股總經理顏益財昨（17）日表示，台灣對等關稅降到15%且不疊加，國內廠商會擴大前往美國投資，帶動全球物流移轉速度，包括建廠、原物料需求等，全球市場變化加大，地緣政治風險一直存在，布局完整的海運及物流業者才能在2026年激烈競爭中勝出。

台驊（2636）昨日舉辦尾牙，主題「立足亞太放眼世界」；顏益財分析，2025年全球海運市場「暗潮洶湧，驚濤駭浪」，2026年則是「供給過剩、需求分化」，2026年全球海運業者及物流業者的產品、航線都要多元化，才能滿足客戶需求，在市場浮動時搶得先機。

疫後全球貧富差距拉大，可能會造成各種戰爭，地緣政治問題無解，航運通常在天災人禍變多時需求更好，像疫情期間、中東地緣政治等，海空運市場需求都很大。

顏益財指出，台美關稅談判達成最終協議，關稅降到15%且不疊加，並在232條款取得最優惠待遇，台灣市場雖然比較小，但半導體相關產業都很大，台灣廠商要去美國擴大投資，對物流需求最明顯，包括海空聯運、空運及海運都會有新商機。

隨著美國再次偉大，前往美國投資設廠增多，但供應鏈要整個移轉沒有這麼容易，毛利率沒有40%的中、小型供應商很難跟進投資設廠，初期都會從各地供應到北美，市場變動會衍生許多海空運物流需求商機。

台驊很早就在越南布局，現在步入收割階段，又增加日本跟韓國客戶，去年9月設立新加坡分公司，未來可能會變成區域營運總部，主要著眼新加坡、馬來西亞貨量；菲律賓也有不少台商布局，各種貨量需求加大，台驊也於蘇比克灣設分公司；印尼的陸企投資量也很大，市場成長速度會很快。

市場 地緣政治風險

