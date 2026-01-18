航運巨擘馬士基返回紅海航線 陽明、長榮本季不重返紅海

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）返回紅海航線，陽明 （2609）、長榮（2603）等認為，第1季不會返回紅海，觀察全球地緣政治變化，持續評估是否返回紅海。

台驊（2636）認為，這是中東周邊港口需求，不是真的直接航行紅海前往到歐洲，比較類似區間型航線，長期航線規劃布局需持續觀察。

此外，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數跌73.27點至1,572.12點，周跌幅4.44%；台驊國際控股認為，農曆年前運價雖具一定支撐，但在供需尚未完全回到平衡前，短期市場以震盪為主，後續走勢需觀察實際出貨動能與航商控艙情形。

物流業者表示，運價雖連兩周走低，主要是反應短期供給狀況，聯盟航線運價整體相對穩定，四大航線漲跌互見，反映船公司對後續行情價格期待，短期走勢仍需視農曆春節前出貨量變化而定。

根據最新一期運價，遠東到美東每FEU（40呎櫃）3,165美元，較前一期漲37美元，漲幅1.18%；遠東到美西每FEU達2,194美元，跌24美元，跌幅1.08%。

