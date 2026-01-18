工具機業審慎樂觀2026年景氣 上銀、程泰等正面看待談判結果

走過低迷的2025年，台灣工具機暨零組件公會訂20日舉辦「2026台灣國際工具機展暨年度展望記者會」，將發布2026年工具機產業景氣展望。台美關稅談判達成15%稅率且不疊加，為工具機產業帶來大利多，指標大廠包括上銀（2049）、程泰（1583）及東台（4526）集團，都認為對產業有正面助益，對今年產業景氣展望，也由原來的保守轉為審慎樂觀。

台美關稅攸關我國出口表現，工具機公會表示，台美關稅談判底定，而且稅率下降、不疊加，與競爭的日本、韓國站在同一條起跑線，對台灣工具機與零組件產業來說，絕對是正面利多，對於新的關稅實施期程，也希望愈快愈好。

上銀董事長卓文恒甚至透露，最近包括滾珠螺桿等訂單能見度，已較先前多出半個月，部分客製化產線必須加班趕工出貨。他表示，市場觀望消除，客戶下單會更快，預期3、4月就會明朗。

程泰集團會長楊德華指出，美國在去年已成為台灣機械最大出口國，更是程泰集團最重要的市場，預期台美對等關稅降至15%，程泰對北美市場出口比重，有機會由目前的10%倍增至20%，但仍要觀察匯率變化。

至於由台灣工具機暨零組件公會主辦的「2026年台灣國際工具機展（TMTS 2026）」，已訂3月25日至28日在台中國際會展中心盛大登場，本屆展覽主題為「AI賦能、智造永續」，聚焦AI如何驅動製造業創新及永續發展。

今年展覽預計有超過400家廠商、1,800個攤位參展，將展示最新的工具機、智慧製造技術、自動化設備與關鍵零組件，呈現數位化與綠色化整合的新時代解決方案，被視為今年工具機產業景氣的重要觀察指標。

工具機公會表示，今年展覽的一大亮點，即是展覽場地正式回歸台灣工具機產業重鎮的台中；座落於精密機械產業聚落核心的台中國際會展中心，首次成為TMTS展覽主場，不僅展現「前店後廠」的產業優勢，更為國際買主提供無縫接軌的參觀與採購體驗。