磐鈺建設跨界再一章 neü & co咖啡廳開幕文化交流登場

在建築產業紛紛談論轉型與跨界之際，台中在地品牌建商磐鈺營建機構，新推出的「neü & co咖啡廳」今(17)日正式進駐旗下位於烏日的「昕昕裏山」社區1樓。董事長張立杰形容，這不只是品牌版圖中的新成員，更像是一個將建築理念轉化為日常體驗的實驗場。

張立杰透露，第二間「neu＆co咖啡廳」，已規劃進駐中科特區、預計於2027年完工交屋的「磐鈺雲詠」社區，持續擴大品牌與城市生活的連結。

磐鈺近年來積極推動多角化佈局，從恆笙建築、恆居設計、山鄰山林青年文旅，到磐鈺活美學文化藝術基金會與3030 Selection，旗下多元事業體皆緊扣「生活如何被好好對待」的核心，而「neü & co咖啡廳」，正是這條思考軸線向城市敞開的生活新節點。

張立杰指出，過往不少社區住宅若想在公設中導入餐飲服務，往往需承擔人力、設備與後續管理維護的高額成本，最終仍回到住戶管理費的負擔。

張立杰表示，與其讓理想停留在設計圖上，不如反向思考，打造一間可對外營運、具備自我生存能力的咖啡廳，同時服務社區與城市，反而是一條更務實、也更永續的解方。

「neü & co」的空間設計由恆居設計操刀，最大特色在於「不刻意說明，卻處處呼應」。紅磚、弧線、金屬等元素，皆取自建築本體的語言，以色彩運用與線條連續性，巧妙且細緻地轉譯至室內選材與家具選品的細節中。

一樓用餐區將座位打造成不同的品味模組，吧台區、黑膠沙發區體現生活情調，窗邊區享受陽光與綠植，花格磚的四人圓桌更有相聚的暖意，走上夾層文化展演區，未來也將開放各式型態的活動在此發生。

從立面到室內，從結構到材質，進入「neü & co」，坐下來喝一杯咖啡，不自覺能感受空間的秩序、節奏與溫度。

今天的開幕典禮，集結了磐鈺生活美學文化藝術基金會的講師與好友，透過空間導覽、品牌理念分享與剪綵儀式，逐步理解場域的誕生背景。現場由咖啡師與團隊準備限定茶點與手作餐食款待來賓，也象徵空間未來將以飲食為媒介，促成更多交流與對話。

張立杰強調，建築從來不只是作品完成的那一刻，而是人們開始在其中生活、互動、產生連結的起點。未來，「neü & co」也將作為文化互動的據點，舉辦講座、展演與分享活動，讓藝術與文化自然走進日常，為城市提出新的生活想像。

張立杰說，店內豆單不定期更換，依據不同處理法挑選具個性的風味表現，無論偏好明亮果酸、溫潤平衡或厚實尾韻，都能在這裡找到心儀之選。咖啡師精心安排單品手沖、冰飲與熱飲的品飲方式，在溫度變化中體驗咖啡風味的多重層次。