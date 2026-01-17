營運策略聚焦3大方向 台驊總經理：穩健應變、深化亞洲樞紐布局

台驊17日年終尾牙，總經理顏益財表示，全球物流產業持續受到地緣政治變化、國際貿易政策調整與供應鏈重組等因素影響，市場供需結構與貨物流向呈現高度區域化與分散化。展望未來，集團將聚焦落實日韓雙樞紐與東南亞網絡，推動物流數位化與服務升級，以提升營運效率與市場回應能力，並為股東創造長期價值。

台驊控股秉持穩健經營原則，持續優化營運結構並深化區域布局，透過區域化與多元化布局強化營運韌性，並推動新事業延伸與服務升級，逐步打造具彈性且具競爭力的全球物流整合平台。

台驊控股之營運策略聚焦三大方向：核心運輸穩健經營：深化海運、空運與多式整合能力，維持服務品質與彈性；資產活化與現金回報：透過審慎的資本運用與資產配置，強化現金流與營運效率；策略投資與產業鏈整合：以投資物流上下游與關鍵節點為導向，提升整體投資報酬率與產業參與深度。

在航線布局上，除維持北美線外，集團亦重點佈局亞洲近洋、東南亞與歐洲等較少受貿易政策影響之市場，藉此分散風險並提升營運可預期性，有助於穩定服務與資源配置。

新事業與品牌延伸：打造創業支持平台集團旗下共享辦公品牌T3CO（韻驊）於2025年迎來營運一週年，並依會員使用需求優化空間。T3CO將部分公共空間重新規劃為多元獨立辦公室，提供1、3、4、5與7人配置；所有獨立辦公室均配備電動升降桌並設有門禁設備以確保安全與隱私；另備有對外窗景觀辦公室可俯瞰信義區市景，兼顧專注工作需求與空間質感，回應從個人創業者至小型團隊之多元需求。