逃出天龍國？北市人口續失血 桃園、台中成人口遷入主力

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
內政部統計顯示，去年2025年全台遷徙人口達212萬3,426人，較2024年增加7萬4,607人，年增率3.6%，人口流動規模寫近三年新高。示意圖。記者朱曼寧／攝影
內政部統計顯示，去年2025年全台遷徙人口達212萬3,426人，較2024年增加7萬4,607人，年增率3.6%，人口流動規模寫近三年新高。其中台北市人口持續外流至新北市，而新北市人口又進一步外溢至桃園市，北北桃生活圈不斷向外擴張；中部則呈現相反走勢，台中市持續吸納周邊縣市人口移入，成為區域人口「磁吸中心」。

從縣市別淨遷入觀察，全台22縣市中僅九個縣市呈現正成長，分別為嘉義市、基隆市、苗栗縣、新竹縣、宜蘭縣、桃園市、台中市、台南市及新北市。其中，桃園市淨遷入1萬9,394人居冠，其次為台中市1萬5,839人，新北市1萬2,306人，成為近年人口成長的主要動能來源。

至於淨遷出縣市，以台北市淨流出4萬4,484人最多，其次為彰化縣流出1萬426人居次、雲林縣流出4,203人排名第三。

進一步觀察人口流向，最大規模的遷徙仍發生在首都圈。去年自台北市遷往新北市的人口高達5萬7,167人，居各縣市流動之冠；其次為新北市流向桃園市，達2萬3,523人，顯示北北桃生活圈持續外擴，人口沿著通勤與住宅成本軸線向外移動。

相較之下，中部人口流動呈現高度集中的「磁吸效應」。去年彰化縣有1萬984人遷往台中市，雲林縣亦有3,745人移入台中市，反映台中市持續吸納周邊縣市人口，形成明顯的核心城市集聚現象。

內政部分析，人口遷移與就業機會、公共建設、住宅市場發展及社會福利制度密切相關。去年因財政部調整自用住宅稅率規定，設籍與否牽動稅負差異，也使設籍地選擇與房價因素的關聯性再度浮現。此外，各縣市社會福利水準不一，包括生育補助與育兒津貼，不論是一次性給付或每月補助金額，差異都可能成為民眾遷徙的重要考量因素。

台中 台北 雲林 內政部 育兒津貼 嘉義

