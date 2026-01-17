《d設計之旅 台灣·新竹》問市 台日設計合作描繪新竹

台灣文化品牌「或者 OR」攜手日本知名設計公司D&DEPARTMENT PROJECT，於國際地方文化刊物《d design travel》最新一期中推出「新竹號」，並於2026年1月正式發行中文版書籍《d設計之旅 台灣·新竹》（日英版書名：《d design travel HSINCHU》）。該書以「新竹旅行領路人」為角色，重新梳理新竹長期被速度與產業定義之外的地方文化樣貌，透過生活尺度與設計視角，提出一種可被反覆閱讀、持續理解的新竹想像。

16日新書發表會於新竹「或者新州屋」舉行，日本D&DEPARTMENT PROJECT團隊特地來台，與「或者 OR」 團隊、在地文化工作者、企業夥伴和讀者們齊聚一堂，共同回顧這場持續兩個月、橫跨語言與文化的跨國合作歷程。

首度台灣出版的跨國合作：「或者OR」與D&DEPARTMENT PROJECT的相遇

「或者 OR」執行長，也是《d設計之旅 台灣·新竹》發起人的陳添順（Ben Chen）說明這段連結新竹和日本東京設計對話的起點。他認為擁有共同理念的D&DEPARTMENT PROJECT，正是他一直以來想要讓新竹被世界看見的最佳夥伴。

D&DEPARTMENT PROJECT社長松添みつ子表示，《design travel HSINCHU》是日本編輯團隊首次在台灣的出版作品。三年前與「或者 OR」的相遇，成為促成這場跨國合作的起點。她特別感謝在採集與編輯過程中，來自在地居民與文化工作者的支持與協助，讓這本書得以更加完整。松添社長也在現場承諾，未來將持續在日本推廣「新竹」，讓更多日本讀者透過這本書認識這座城市。

從生活出發的編輯方法：寫進書裡之前，必須先被感動

《d design travel》並非以景點清單為導向的旅遊指南，而是一套從生活出發的編輯方法——尋找能被時間反覆驗證、具備真實性，並值得一再造訪的人、事、物。

《d design travel》編集長的神藤秀人在發表會上分享，開始這場合作時，他對新竹的認識只有「米粉」與「或者」。隨著兩個月密集的實地拜訪與深度對話，他逐漸分析出新竹所蘊藏的三重「人格」：既有鄉村的質樸、也有高科技產業的理性速度，同時仍保有舊城專屬的生活底蘊。

神藤也笑稱，《d design travel》的編輯原則共有七項，而前兩條便是「必須親自體驗」、「真正受到感動」，才能寫進書裡。為了堅守這些原則，這段採集過程並不輕鬆，但他也強調：「我們沒有任何偷工減料。」

讓閱讀延伸至味覺層次：從「新竹定食」出發，看見飲食中的地方智慧

延續《d design travel》將地方特色轉化為「定食」的永續精神，日本東京澀谷d47食堂也於日文版發行期間推出「新竹定食」。此次「新竹定食」的研發，由d47食堂總監相馬夕輝與料理長植本寿奈，花費一周造訪新竹將近50個餐飲品牌、產地與店家。

相馬回憶，初抵新竹時，他注意到圓桌共食的飲食文化、客家鹹菜的保存智慧，以及日本料理中少見、卻在新竹料理中被巧妙運用的「苦味」。無論是在中藥行裡買到滷肉包，或從料理中感受到「醫食同源」的觀念，都讓他對新竹飲食文化留下深刻印象。其中讓他最難忘的，是新竹第一美食「水潤餅」。得知這項傳統點心已無後代承接製作，他坦言感到惋惜，也希望透過這次書籍發行，讓更多人注意到新竹所擁有、卻逐漸消失的飲食風景。

配合中文版發行，或者 OR也於「或者新州屋」2樓餐廳同步推出「新竹定食」與「新州屋定食」，讓讀者在閱讀與用餐之間，實際感受本書的設計內容進入生活現場。

「d Mark 授獎典禮」登場：23個人事物，讓地方「持續的設計」被看見

發表會當天的高潮之一，是象徵D&DEPARTMENT PROJECT設計價值觀的「d Mark 授獎典禮」。 《d設計之旅 台灣·新竹》依據觀光、餐飲、咖啡館／小飯館、購物、住宿、人物六大類別，遴選出23個具備「Long Life Design（持續的設計）」精神的人事物。

這些入選者，皆是在日常生活中長期運營、擁有設計思維、與地方關係深厚的實踐者。授獎典禮不只是榮耀時刻，更是一個彼此提醒——當設計進入生活，它如何能持續被需要、被信任，更持續被選擇。Monsoon的創辦人Ted，在授獎感言時也分享：「這幾天已經有日本旅人拿著書來餐廳吃飯了！」透過用心的設計，真實的出版語言，讓人真正走進新竹，這效應已經開始發酵。

不只是出版一本書：「新竹・共好—為新做件值得的事」同步展開

2026 年開春的《d設計之旅 台灣·新竹》發表會，也揭示了地方文化保存與傳承，需要眾力才能完成。