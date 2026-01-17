十大餐飲 Buffet 1月漲價 饗賓集團、晶華、君悅等調幅最高15%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

2026年餐飲市場元月就吹響漲價號角，受食材、人力、水電與整體營運成本同步攀升影響，市場罕見出現大規模的同步漲價潮。其中，以成本結構最複雜、價格最敏感的吃到飽（Buffet）領先反映壓力，合計有十大Buffet品牌在元月全面調漲，成為今年餐飲市場的第一波漲價焦點。

餐飲業2026年漲價潮由吃到飽霸主饗賓集團鳴槍，宣布旗下五個吃到飽品牌價格，包括饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯與饗食天堂漲價，並快速延燒到國內五星級飯店Buffet，包括晶華（2707）、君悅、老爺、台北美福跟進宣布元月起調漲Buffet價格。其中，晶華酒店栢麗廳自1月1日起調整平日餐期價格，調幅為100元。

根據晶華栢麗廳公告的2026年價格，部分餐期的價格較去年調升百元，平日周一到周五午餐自去年的1,580元調升為1,680元、周一到周五下午茶由1,080元調升為1,180元、周一至周四晚餐從1,680元調升為1,780元，漲幅約6%至10%不等。周五晚餐及六日午、晚餐，則維持2,080元的天花板價不變，以上價格均另收10%服務費。

晶華表示，為持續維持餐飲品質並因應整體成本上漲，栢麗廳自1月起調整部分時段餐價。此次晶華栢麗廳平均漲幅落在6至10%。

君悅酒店旗下凱菲屋與彩日本料理也同步調價。凱菲屋平日午餐漲幅6%，假日餐期則由1,980元調至2,080元，漲幅5%。彩日本料理全時段皆上漲100元，平日價格由1,480元調至1,580元，漲幅7%，假日由1,680元調至1,780元，漲幅6%。君悅酒店表示，調漲原因為海鮮及肉類等食材及營運成本持續增加。

老爺酒店Le Café咖啡廳除了平日下午茶維持原價，其他餐期上漲100至200元，整體漲幅落在7至12%。老爺酒店表示，主要還是反映食材和人力成本上漲。台北美福飯店彩匯自助餐廳的調價幅度最為明顯，不同餐期上漲30至280元。主要因應食材、人力及整體營運成本持續攀升，為反映成本，各餐期漲幅約3%至15%。

日本料理 酒店 漲價

