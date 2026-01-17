中保科旺年會…大秀 AI 助理

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

AI火熱，中保科技（9917）於昨（16）日舉行的「2026集團旺年會」大秀AI助理 「my omni」，中保科董事長林建涵強調，必須要讓AI從「話題」走向「工具」 ， 中保科正在打造台灣最安心信賴的「AI安防系統」。

今年中保科旺年會最大亮點， 林建涵現場展演「my omni」，透過即席提問展示其功能，並宣布2026年正式上線，目標讓AI從「話題」走向「工具」，成為同仁工作上的實用助手。

my omni是中保科技亮相自家研發的智能助理系統， 建置了企業內部地端AI算力及大語言模型應用平台，期望以企業級數據應用之核心基礎，透過AI智慧自動化提升工作效率、決策品質及增進公司的AI技術能力，強化中保科企業競爭力。

林建涵表示，AI機器人，除了一般性的基本問答、文案生成、會議紀錄、分析數據、編寫程式、翻譯語言等功能外，還會陸續推出HR人資助理及Sales業務助理兩項專屬服務機器人供相關同仁使用，讓同仁在日常工作時多了AI小幫手協助。

