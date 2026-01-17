中保科營收創高 今年會更好 去年繳出190億元佳績

中保科技（9917）及國產昨（16）日於南港展覽館二館舉辦「2026集團旺年會」；中保科技董事長林建涵指出，2025年全年營收來到190.1億元，再創歷史新高，中保科智慧城市持續深化應用，今年有信心再度挑戰新高。

國產副董事長林明昇則表示，混凝土廠受惠於AI商用建案需求，新年度業績看俏，再加上資產活化位於南港的大型開發案，預計2027年底完工，看好新年度的營運表現。

中保科技集團昨日舉辦「2026集團旺年會」席開兩百多桌，砸千萬獎金、更抽出三台豪車犒賞員工，現場超過2,500名同仁嗨翻天。今年旺年會以「AI 開創+ 永續創未來」為主題，宣布2026年全面推進AI落地應用，並首度對外亮相集團專屬AI智能助理系統「my omni」，鎖定內部效率與對外服務雙軸升級。

展望2026年，林建涵說，面對動盪的社會環境，以及風險災害意識提高，中保科最有能力透過累積近50年經驗，成為全台灣提供安全安心可靠的安防系統，運用智慧城市布局守護民眾安全。

林明昇指出，2025年中保科與國產兩個集團加起來超過415億的營收，都是一個案子一個案子、一個工地一個工地、一車一車、一個服務一個服務累積出來的業績，2026年兩個集團或許會碰到更多的挑戰，全員齊心一起再創佳績。

林建涵表示，集團2025年全年營收來到190.1億元，再創歷史新高。面對2026年市場景氣，中保科以「樂觀謹慎」的節奏，穩健朝既定目標前進，並看好智慧防災、智慧停車、無人商店、無人機平台中保無限飛等需求升溫帶來的成長空間，「有信心今年會比去年更好」。集團將深化AI在科技保全與智慧城市各場景、場域的落地應用，同步推進ESG永續治理與服務創新，成為全台灣智慧城市的開創者。

中保科旺年會現場也展示完善的科技維安場域，在活動入口設置高規格安檢站，配置金屬安檢門與專業維安人員，凸顯大型活動在公共安全風險升高的背景下，「維安納入流程」正成為新常態。