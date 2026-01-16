外貿協會黃志芳：台中國際會展中心啟用 會展產業商機上看200億

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「2026台中百工百業博覽會」16日在台中國際會展中心盛大開幕，外貿協會董事長黃志芳表示，台中國際會展中心啟用第一年，就吸引超過50場專業及消費展覽，以及30餘場大型活動與國際會議，不但將帶動170億至200億元的會展產業商機，也創下全台專業展館啟用首年的新高紀錄。

由台中市商業會主辦的「2026台中百工百業博覽會」，今天由總統賴清德與台中市長盧秀燕、貿協董事長黃志芳及市商會理事長謝豐享等人主持開幕剪綵，一同見證台中地區最具規模的B2C百工百業展。

謝豐享表示，本屆博覽會由市商會集結50個同業公會、日本等七個國家，規劃684席展攤，內容豐富多元，涵蓋觀光旅遊、國際新車、數位AI家電展、設計裝潢、房地產等主題展區，預計4天展期可吸引逾10萬人潮，帶動3億元以上消費產值。

黃志芳指出，台中國際會展中心座落於水湳經貿園區核心位置，背靠台灣最完整的精密製造生態系，是「前店後廠」戰略的具體展現。台中為精密機械、工具機與智慧製造重鎮，全國逾七成業者聚集中部、產值約840億元。

台中國際會展中心的啟用，讓品牌端的展示能力與工廠後端的技術能量能同時被看見，並以「一日會展活動」模式：上午在展會展示、觀展、媒合，下午即可帶領國際買主前往工廠實地驗證技術與產能。黃志芳強調，這種模式，讓展會、採購與製造無縫整合，有效縮短市場距離，加速採購決策流程，亦促成品牌端、國際買主與技術合作方的即時交流，為招商、產業鏈接軌與國際商機導入創造突破性契機。

從更大的視角來看，台中國際會展中心也是外貿協會推動「台灣製造」升級與產業國際化的重要里程碑。貿協以北部成熟場館的營運經驗為基礎，結合台中的產業優勢，正式啟動「會展雙核心」布局，強化台灣在全球供應鏈中的關鍵角色。

在營運規模上，台中國際會展中心啟用的第一年，即吸引超過50場展覽、30餘場大型活動與國際會議，創下全台專業展館啟用首年的新高紀錄。黃志芳預估，將帶動170億至200億元的會展產業商機，並同步活絡觀光旅宿、交通運輸、城市服務等多元產業。

2026台中百工百業博覽會由總統賴清德(右5)與貿協董事長黃志芳(右4)等人主持開幕式。中市府提供
2026台中百工百業博覽會由總統賴清德(右5)與貿協董事長黃志芳(右4)等人主持開幕式。中市府提供

