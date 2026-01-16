台灣櫻花烏日北廠動土 啟動「智」造藍圖第二階段計畫

台灣櫻花（9911）去年營收突破百億大關之後，16日舉行烏日北廠動土典禮，正式啟動集團「智」造藍圖第二階段計畫，將透過製程整合強化生產綜效，全力衝刺AI油煙機與高階熱水器市占，法人估，台灣櫻花今年營收可望持續衝高。

今天的動土典禮，由台灣櫻花董事長張永杰主持。他指出，新廠的動工，象徵台灣櫻花已完成「櫥櫃」與「廚電」兩大核心引擎的升級拼圖，為集團邁向下一個十年的成長奠定堅實基礎。

台灣櫻花去年合併營收累計102.74億元、年增7%，首度突破百億大關，同時締造營收連續15年成長的記錄；而去年前三季每股稅後純益已達4.57元，法人估，去年獲利有望優於2024年的5.94元，續創歷史新高。面對集團營收正式跨過百億門檻，張永杰強調：「數字是昨天的成績，今天是全新的開始。百億營收代表的是責任，我們必須歸零思考。」烏日北廠投資金額約8億元，預計2028年完工投產。

張永杰出，神岡「起家厝」見證了品牌歷程，但舊廠腹地受限導致無效浪費。此次計畫落實資產活化策略，將原櫥櫃廠舊址拆除改建，目的在於將分散的製程一條龍整合，大幅提升流線化生產效率與市場反應速度。

針對去年引爆市場話題的「SAKURA AI NOW」系列新品，新廠將扮演關鍵後盾。張永杰指出，越是高階的智能產品，對硬體精密度要求越高；烏日北廠將透過自動化製程，大幅提升機體氣密性與工藝精度，確保硬體能完美承載AI感測技術。

而藉由產能與效率的挹注，櫻花將以「軟硬整合」實力帶動產業升級，助攻油煙機與熱水器年銷量朝50萬台邁進。目前，油煙機與熱水器年銷量約43萬台。

法人指出，台灣櫻花按部就班落實智造藍圖，隨著二期烏日廠改建案如期啟動，充分顯示營運穩健發展。而在兩大生產拼圖全數到位後，結合全台大型「品牌館」的通路布局，台灣櫻花已從單純的製造商蛻變為「整體解決方案提供者」。

張永杰也說，這股融合後端「精密智造」與前端「品牌體驗」的獨特優勢，除確立台灣櫻花軟硬實力兼備的標竿地位，更構建出高競爭門檻，為集團下一個十年的永續發展奠定堅實基礎。