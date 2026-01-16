快訊

國1竹北段3車追撞…拖吊竟出包 「事故車滑落」壓傷高公局人員

美股早盤／台美協議拍板！台積電ADR漲逾2%率科技股上攻 三大指數齊揚

腸道全是鉛！命苦女住院才知情 尪貼心1舉動為詐領1.2億保險金

台灣櫻花烏日北廠動土 啟動「智」造藍圖第二階段計畫

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣櫻花烏日北廠16日開工動土，正式啟動「智」造藍圖第二階段計畫。業者提供
台灣櫻花烏日北廠16日開工動土，正式啟動「智」造藍圖第二階段計畫。業者提供

台灣櫻花（9911）去年營收突破百億大關之後，16日舉行烏日北廠動土典禮，正式啟動集團「智」造藍圖第二階段計畫，將透過製程整合強化生產綜效，全力衝刺AI油煙機與高階熱水器市占，法人估，台灣櫻花今年營收可望持續衝高。

今天的動土典禮，由台灣櫻花董事長張永杰主持。他指出，新廠的動工，象徵台灣櫻花已完成「櫥櫃」與「廚電」兩大核心引擎的升級拼圖，為集團邁向下一個十年的成長奠定堅實基礎。

台灣櫻花去年合併營收累計102.74億元、年增7%，首度突破百億大關，同時締造營收連續15年成長的記錄；而去年前三季每股稅後純益已達4.57元，法人估，去年獲利有望優於2024年的5.94元，續創歷史新高。面對集團營收正式跨過百億門檻，張永杰強調：「數字是昨天的成績，今天是全新的開始。百億營收代表的是責任，我們必須歸零思考。」烏日北廠投資金額約8億元，預計2028年完工投產。

張永杰出，神岡「起家厝」見證了品牌歷程，但舊廠腹地受限導致無效浪費。此次計畫落實資產活化策略，將原櫥櫃廠舊址拆除改建，目的在於將分散的製程一條龍整合，大幅提升流線化生產效率與市場反應速度。

針對去年引爆市場話題的「SAKURA AI NOW」系列新品，新廠將扮演關鍵後盾。張永杰指出，越是高階的智能產品，對硬體精密度要求越高；烏日北廠將透過自動化製程，大幅提升機體氣密性與工藝精度，確保硬體能完美承載AI感測技術。

而藉由產能與效率的挹注，櫻花將以「軟硬整合」實力帶動產業升級，助攻油煙機與熱水器年銷量朝50萬台邁進。目前，油煙機與熱水器年銷量約43萬台。

法人指出，台灣櫻花按部就班落實智造藍圖，隨著二期烏日廠改建案如期啟動，充分顯示營運穩健發展。而在兩大生產拼圖全數到位後，結合全台大型「品牌館」的通路布局，台灣櫻花已從單純的製造商蛻變為「整體解決方案提供者」。

張永杰也說，這股融合後端「精密智造」與前端「品牌體驗」的獨特優勢，除確立台灣櫻花軟硬實力兼備的標竿地位，更構建出高競爭門檻，為集團下一個十年的永續發展奠定堅實基礎。

櫻花 營收

延伸閱讀

38年建築華麗轉身保留「康樂台」 中市烏日成功活動中心修繕完工

影／台中烏日暗夜惡火連燒12戶驚慌逃生 50歲單親媽遭重物壓住慘死

全台最大「花季慶典」要來了！2026「九族櫻花祭」開花預估指南公開 「5種絕美櫻花」接力綻放、3月「薰衣草」紫爆來襲

高市府退休高官曾迫使下屬當眾下跪認錯 名字竟高掛反霸凌人才庫

相關新聞

SCFI運價指數連二跌、周下滑跌幅4.44% 美東線獨漲

代表全球貨櫃輪市場榮枯的運價指數連兩周下滑，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於16日出爐，指數下跌73.27點...

預算千萬台中可買哪？五大交易熱區都在市中心

台灣房屋根據實價登錄資料，統計2025年台中市總價1,000萬以下的交易筆數共4,656件，其中成屋達4,256件，占比...

台中首購族棄新選舊？實登揭千萬宅熱區 成屋占9成有這特色

台灣房屋根據實價登錄資料統計，2025年台中市總價1000萬以內的首購宅交易筆數共4656件，其中成屋多達4256件，占...

打造榮總生活圈！高市府聯手統一超商 「灣市38 BOT案」今動土

高市府攜手統一超商「灣市38 BOT案」16日舉行動土典禮！由高雄市政府副市長羅達生、統一超商（2912）協理李宗賢及議...

年前報到多領5萬！信義房屋祭「555卡位金」有感轉職方案

想轉職卻擔心收入空窗期、適應不良、甚至做不久？看見人才市場轉職痛點，信義房屋宣布推出期間限定「555卡位金」招募方案，針...

信義代銷攜手國際六獎建築團隊 水湳生態核心重磅登場

近年在中科與七期之間的區位優勢推動下，水湳成為高端企業、豪宅聚落的首選地段。年底兩大文化建設將為水湳生活圈揭開新篇章，綠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。