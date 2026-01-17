企業生日快樂／怡和國際雙主軸衝營運 鞏固三大區塊

怡和國際（7590）總經理邱振庭指出，未來三至五年的營運方針將圍繞「深化」與「擴大」兩大主軸，以鞏固在三大市場區塊，包括表後儲能、能源電廠建置和綠電市場的領導地位。以下為專訪紀要：

問：2025年營運情況如可？

答: 2025年是公司確立「全方位能源整合服務商」定位的關鍵年。營運焦點從太陽能的融資、開發、工程承包轉向高價值、高整合度的智慧能源服務。

核心成果方面，首先是金融模式創新；針對企業導入儲能的資金痛點，推出市場領先的「表後儲能設備0元出資方案」，有效降低企業建置門檻，讓客戶透過儲能系統帶來的實質節電效益按月支付費用，獲得市場回響。

其次是推出建置天然氣發電廠；協助工廠創能、節費，增加能源韌性，還可為AI算力建立基礎的能源。

在綠電交易業務也有所突破，子公司「怡和綠電超商」營運，該平台以「AI媒合、金融信託」為核心架構，為過去難以採購綠電的中小企業提供高效、透明且可信賴的零售化綠電採購途徑。

另外是集團戰略整合。首次以集團形式參加「台灣國際智慧能源周」，展示「綠能、智慧、資本」三軸共榮的整合戰略，向市場證明怡和國際擁有從能源電廠建置、綠電零售到表後儲能調度的一站式服務能力；而營運也因集團分進合擊，帶動業績成長。

問：表後儲能此一區塊的未來布局？

答：政府2026年起推出四年50億元補助計畫，每MW補助高達500萬元，並將2026年列為表後儲能元年，瞬間引爆出台灣千億元的投資需求下，因此第一個營運主軸為表後儲能金融創新。

具體策略提供兩種方案給企業選擇；方案一為零利率設備，前六至七年由怡和回收成本後，之後的八至九年收益歸企業；方案二為怡和全額投資、分潤12%至15%，持續15年分潤。希望未來三年內能有300MW至500MW的建置量。

在做法上將透過辦說明會，直接跟工廠溝通，讓工廠知道表後儲能的好處，總共有節費、降低契約容量、增加收入、增加能源韌性四大好處。一、節費透過削峰填谷來進行，晚上離峰價存電，白天尖峰價的時候放電。二、當在放電時，減少使用台電的電也可申請降低放電時間的契約容量。三、可將儲能櫃的電容量申請台電的電力交易平台，可增加收入。四、儲能系統加裝STS可在台電停電時於10毫秒內將儲能櫃的電短暫給產線使用，避免損失，增加能源韌性。

問：如何切入天然氣發電廠建置領域？

答：天然氣發電廠建置為真正的創能，具體對象有兩種客戶，第一種客戶為工廠，加裝天然氣發電設備，可取代台電尖峰、次尖峰15小時的用電，省下電力成本，減碳約15%，本身也可隨時發電，增加用電韌性，也可參加台電交易平台增加收入。目前跟公司接觸的客戶層從1至2MW到幾十MW的客戶層都有，希望未來三年會有100MW的建置量。

第二種客戶為AI算力，AI資料處理中心的運轉靠算力，算力需要靠電力維持，因此切入此領域，預期效果還在發酵中。

問：綠電交易市場最新進展？

答：怡和綠電超商2024年5月拿到售電執照以來，2025年是突飛猛進；2025年推出「綠電交易平台+AI媒合+金融信託」三軸進行，讓AI系統可在5至10分鐘完成傳統需時數週的配對作業，效率提升上百倍。也使金流管理透過信託專戶運作，使資金脫離公司帳戶，保障雙方資金安全。

如此的措施取得客戶的信任，帶動業績屢新高，目前每年可供約6億度，並逐年增加，希望讓綠電成為全民都能參與的商品。