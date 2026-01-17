企業生日快樂／怡和國際永續邁步 拓展正向能量

怡和國際（7590）多年來追求企業成長的同時，也以具體行動展現對員工福利、人才培育及公益投入的重視，目標要成為永續企業的典範。

怡和國際董事長朱文煌深知，員工是企業最重要資產，因此公司提供具競爭力的薪酬制度、多元的獎勵計畫，以及符合現代需求的彈性福利，包括健康照護計畫，像定期健康檢查與專業醫療諮詢、生活支持措施，如員工健康講座、員工旅遊、節慶禮金及生日祝福等生活福利。

並有家庭友善政策，如育兒補助（0至6歲每月每名幼兒2,000元津貼）、家庭日活動等休假制度與員工關懷方案。也致力於打造友善職場環境，從身心健康到職涯規劃皆給予全方面支持，讓員工能在安全、尊重且充滿成就感的環境中成長。2022年起迄今已連續兩屆獲得高雄市「小勞雄福企-幸福企業認證」。

為使企業永續發展，怡和國際總經理邱振庭說，公司投入大量資源於人才培育，建立完善的教育訓練平台與內部晉升制度。從新進訓練、專業技能課程到領導力發展計畫，為不同階段的員工提供專屬的學習道路。

同時鼓勵跨部門交流，讓員工在實務中拓展視野、累積經驗，實現自我價值。2024年獲得勞動部勞動力發展署「人才發展品質管理系統（TTQS）」銅牌。

怡和國際更積極走入社會，投入公益與慈善事務。無論是愛心物資捐助支持弱勢族群，如愛心餃伴計畫，自2010年5月起迄今每月捐助約1萬顆冷凍水餃；透過志工服務回饋社區地區的樂齡友善計畫，例如陪伴長者及身心障礙者的關懷活動。

怡和國際推動環境永續活動，如支持有機蔬菜認購，或是支持多元照顧協會推動偏鄉深根計畫，秉持「回饋社會、創造共好」的精神；也透過與公益團體合作，讓更多員工參與，將企業影響力化為正向能量。邱振庭強調，透過重視員工福利、扎實的培育制度與積極投入公益活動，展現對人、對社會、對未來的承諾。